Poznati slovenski novinar zabrinuo Deželu: 'Završit ćemo kao Hrvati'

EuroBasket 2025. počinje 27. kolovoza, traje do 14. rujna i igra se u 4 zemlje - Cipru, Finskoj, Poljskoj i Latviji. Sve oči košarkaških fanova u Europi uprte su, između ostalog i u košarkašku reprezentaciju Slovenije, koja zna kako je to biti najbolja.

Meni je jako žao što se događa s hrvatskom košarkom. Hrvatska je bila nekad velika košarkaška zemlja, s velikim imenima. Šteta za regiju, za ABA ligu, šteta za košarku generalno u regiji. Ne znam koji su razlozi takvog srozavanja hrvatske košarke, ali smatram da kvalitet ne bi trebao biti toliko slab da propustite EuroBasket, to nije, ali ako smijem reći, slovenska košarka je u mnogo tome slična hrvatskoj košarci. Možda mi nismo još pali tako nisko, ali mogli bi. Kad gledam Hrvatsku, ja se bojim da možda je to budućnost Slovenije. Nadam se da nije i nadam se da budućnost hrvatske košarke nije sadašnjost, nego svjetla i uspješnija budućnost. Milan Doknić iz 24ur.

Atmosfera nije pozitivna

Iako je Slovenija osvojila naslov prvaka Europe 2017. i u svojim redovima ima megazvijezdu Luku Dončića, atmosfera oko reprezentacije uoči ovog EuroBasketa i nije baš pozitivna. O slovenskoj reprezentaciji, šansama, ali i realnosti koja čeka slovenske košarkaše na nadolazećem EuroBasketu, razgovarali smo s Milanom Doknićem, poznatim sportskim novinarom 24ur koji je na EuroBasket otputovao jutros.

Milan Doknić je u opsežnom intervjuu za Net.hr progovorio o ne baš dobroj atmposferi koja vlada oko reprezentacije, s posebnim naglaskom na sumnju slovenske javnosti prema izborniku Aleksanderu Sekuliću i samim košarkašima.

'Slovenci ne vjeruju u svoje košarkaše'

“Slovenci ne vjeruju u svoje košarkaše i to malo nade što imamo iz dana u dan je sve manja”, kaže Doknić, koji se, kako priznaje, boji da bi slovenska košarka u budućnosti mogla završiti kao hrvatska košarka, koja je dugo u sjeni svojih mogućnosti i koja se srozala na najniže grane. U razgovoru nam je otkrio i svoje favorite na EuroBasketu, realna očekivanja od Slovenije, te zašto bi se za njega polovičan uspjeh bilo četvrtfinale, a potpuni polufinale. Milan Doknić nije krio svoje stajalište o slovenskoj košarci i iznio je svoje viđenje što bi Slovenija trebala učiniti kako bi opravdala očekivanja svojih navijača.

"Ovako stoje stvari. Bio sam na zadnjoj prijateljskoj utakmici u Ljubljani protiv Velike Britanije koja je bila prije EuroBasketa, prije one sa Srbijom i možemo usporediti prvu utakmicu pripremnog dijela sa zadnjom. Ta prva utakmica s Nijemcima bila je rasprodana, u Stožicama se natiskalo 12 000 ljudi, a tri ili četiri utakmice kasnije, nakon poraza od Njemačke, Letonije i Litve, dvorana je bila poluprazna. Samo za informaciju, Luka Dončić je igrao, nije bio faktor u tome hoće li Luka Dončić igrati ili ne", kaže u uvodu Milan Doknić.

Iako je Luka Dončić početkom mjeseca samouvjereno rekao "Cilj je uvijek medalja" - realnost je ipak drugačija. Pripremne utakmice otkrile su slabosti oslabljene Slovenije, koja je upisala jednu pobjedu protiv Velike Britanije u zadnjoj pripremnoj utakmici i čak pet uvjerljivih poraza.

Bez Čančara i Nebe

Posebno bolan bio je onaj protiv Srbije (106-72), koja je Slovencima održala košarkašku lekciju. Unatoč optimizmu, vidljiva je velika razlika u kvaliteti između Luke Dončića i ostatka momčadi, kao i slabost na centarskoj poziciji. Izbornik Aleksander Sekulić zasigurno je prije nekoliko mjeseci zamišljao drugačiji sastav. Nakon što je ostao bez Žige Samarja i Jake Blažiča, postalo je jasno da neće moći računati ni na igrače milanske Olimpije, Vlatka Čančara i Josha Neba. Slovenija će na EuroBasketu biti underdog i napadati rezultat iz sjene.

"Samopouzdanje ljudi, generalno publike ovdje kod nas u Sloveniji, palo je konkretno kroz to vrijeme i veliki faktor je to što Vlatko Čančar i Josh Nebo neće igrati zbog njihovog kluba koji je zbog ozljeda u prošloj sezoni, htio da oni ostanu i ne igraju, da budu s klubom. I tada je već pala, srozala se vjera slovenske košarkaške javnosti u reprezentaciju Slovenije, a onda je polako vjera u slovensku košarkašku reprezentaciju padala i dalje. E sad, kakav je razlog za takvo što, pokraj poraza u pripremnom dijelu za EuroBasket, možda je razlog za lošu atmosferu i Zoran Dragić. Nakon toga što je izbornik Sekulić odlučio da Zoran Dragić neće ići na EuroBasket, najprije njegova supruga je na Instagram objavila da se ne slaže s tim i da to nije pravi način, pa se nakon toga javio i sam Zoran Dragić. Nakon Zorana, javio se i Goran Dragić, zlatni kapetan Slovenije iz 2017. kad smo bili prvaci Europe. Malo su kritizirali izbornika Sekulića i onda se stvori ta neka atmosfera oko momčadi koja, ruku na srce i nije najpoštenija."

Znači, Slovenci generalno, tamošnja javnost, nema samopouzdanja prije EuroBasketa.

"Prije odlaska reprezentacije u Katowice u ponedjeljak, par ljudi je u šali reklo - nećemo nositi kofer s puno odjeće jer će Slovenija brzo nazad. Eto, generalno je takva nekakva atmosfera u Sloveniji, ova šala najbolje dočarava koletivnu svijet i stanje slovenske košarkaške javnosti glede košarkaške reprezentacije na EuroBasketu".

'Puno ovisimo o Dončiću, ali misim da će Luka biti sjajan'

Puno u reprezentaciji Slovenije ovisi o Luki Dončiću. Koliko Dončić može potegnuti na EuroBasketu i hoćemo li gledati onog starog Luku Dončića koji je zajedno sa Goranom Dragićem predvodio Sloveniju do senzacionalnog zlata 2017. na EuroBasketu?

"Ove utakmice Slovenije koje sam gledao i onu prvu, uočio sam kako je Luka Dončić u sjajnoj formi i fizički odlično izgleda. Neki kažu da je izgubio čak 12 kilograma. Ovog ljeta potpisao je taj ugovor s Los Angeles Lakersima i vidi se velika razlika u popularnosti. Njegov dres najprodavaniji je u SAD-u i on je, ako je to uopće bilo moguće od odlaska u Lakerse, postao je još veća zvijezda. LA Lakers su u SAD-u kao Real Madrid kod nas. Vidi se ogromna razlika kod njega. I ta činjenica da on kad je došao, znači Luka Dončić je sletio u ponedjeljak ili utorak, onaj tjedan kad je došao na pripreme i prvi dan je već bio pred novinarima, što se u prošlosti ne bi baš dogodilo. Luka Dončić i nije baš nešto za pričanje s medijima, tako da se kod njega vidi ta neka promjena. Dončić igra puno poletnije, igra i u obrani jako dobro, angažiran je. Možda je ispustio utakmicu - dvije u pripremama, ali mislim da to neće biti nikakav faktor. Mislim da ćemo na EuroBasketu gledati najboljeg Luku Dončića u zadnje dvije do tri godine. Motiviran je, a što se tiče igrača oko njega, tu je jedno veliko pitanje."

Došlo je do polusmjene generacije u reprezentaciji Slovenije...

"Edo Murić i Klemen Prepelić su još uvijek tu, Jesh Nebo je bio planiran u rosteru za EuroBasket, pa se sad stvorio problem na centarskoj poziciji. Došao je Alen Omić koji je posljednji put za reprezentaciju igrao prije 9 godina. Znači, nije baš najbolje rješenje, ali je jedino koje je bilo, jedina opcija i mislim da on (Luka Dončić op.a) uvijek kad igra za Sloveniju vjeruje da će uspjeti. Mislim da će Dončić na EuroBasketu biti spreman. Očekujem da će Luka Dončić imati više od 25 poena po utakmici, pa čak bih rekao oko 30 poena. Sad samo zavisi kako će igrati njegovi suigrači. Ne znam, iskreno, ali Luka Dončić, ma u to vjerujem do kraja, bit će u odličnoj formi. Nije Luka Dončić u pitanju može li i hoće li, koliko može i hože, nego su u pitanju ostali, jesu li oni na tom nivou".

Aleksander Sekulić zbog određenih poteza, odluka i nije baš omiljena i popularna persona u Sloveniji.

"Tako je, ali Sekulić nije omiljena persona već par godina. Tu ima puno različitih razloga. Nije baš netko tko je, tko spada u red klasičnih europskih trenera s puno autoriteta, nije alfa u momčadi, onaj koji je glasan i mislim da mu to nije neka velika prednost, a isto tako puno se gleda njegov odnos s Lukom Dončićem. Tu se malo gleda u kontekstu kao da je malo preslab u kontekstu da Sekulić ne može Luki Dončiću reći neke stvari, od njega zahtjevati, kao da je Luka tu, ne samo kapetan nego i poluizbornik. Pa su tu kod Sekulića neki neuspjesi koji su bili na prošlom EuroBasketu, naprimjer kad su ispali od Poljske u četvrtfinalu, kad su svi očekivali da će ići dalje, proći u sljedeću fazu natjecanja i nekako se taj pritisak diže već godinama, a ove godine je nekako na vrhuncu. S puno pritiska javnosti Sekulić je otišao na EuroBasket, ali ima to neko povjerenje u Savezu, ima povjerenje Luke Dončića, tako da ti ljudi koji odlučuju, oni će ga braniti, ali ako na EuroBasketu neće biti rezultata, teško će ići dalje. Atmosfera je, kao što sam rekao, generalno oko momčadi, reprezentacije Slovenije pa i nije baš najbolja zbog svih razloga koje sam prije naveo, ali unutar momčadi, Sekulić je rekao kako je atmosfera dobra, da su optimistični, da je sve kako treba. Vidjet ćemo".

'Slovenska realnost je osmina finala Eurobasketa'

Svi u Sloveniji čekaju vidjeti kako će Slovenija igrati na EuroBasketu.

"Da, pripreme smo odradili slabo, ali rezultatski isto nisu važne. Ukoliko Slovenija bude nastavila s takvim rezultatima i na turniru, e onda će se u Sloveniji, u državi, spremiti 'noževe' da ga se što prije makne. Neće preživjeti Sekulić loš rezultat na EuroBasketu", objašnjava Milan Doknić.

Koja je realnost Slovenije na EuroBasketu, što osobno Milan Doknić očekujete od Slovenije, a što bi za Sloveniju bio uspjeh?

"Meni osobno, veliki, ogroman uspjeh bi bilo polufinale EuroBasketa bez Čančara i Neba, polovičan uspjeh bi bilo četvrtfinale, a realnost je osmina finala. Sve ispod osmine finala bio bio neuspjeh. Ja sam optimist, možemo iznenaditi, pogotovo na krilima Luke Dončića u jednoj utakmici, nokaut fazi, e sad, kako će to biti, vidjet ćemo. U Sloveniji bi s četvrtfinalnom javnost bila koliko - toliko zadovoljna."

Od ostalih reprezentacija, tko je favorit?

"Mislim da je došlo vrijeme da Srbija osvoji EuroBasket. Imaju toliko nevjerojatnih igrača, puno iskustva, najboljeg košarkaša svijeta Nikolu Jokića, a glavni konkurenti su Nijemci koji su nevjerojatno jaki. To su pokazali na utakmici u Ljubljani, u Stožicama protiv Slovenije. Španjolska zna uvijek iznenaditi, a Francuzi bez Goberta i Wembanyame, opet imaju toliko talenta da su uvijek opasni. To su reprezentacije koje ja vidim da bi mogli biti glavni na EuroBasketu", tvrdi Milan Doknić.

'Jako mi je žao što se događa s hrvatskom košarkom'

Kako gleda na hrvatsku košarku?

"Meni je jako žao što se događa s hrvatskom košarkom. Hrvatska je bila nekad velika košarkaška zemlja, s velikim imenima. Šteta za regiju, za ABA ligu, šteta za košarku generalno u regiji. Ne znam koji su razlozi takvog srozavanja hrvatske košarke, ali smatram da kvalitet ne bi trebao biti toliko slab da propustite EuroBasket, to nije, ali ako smijem reći, slovenska košarka je u mnogo tome slična hrvatskoj košarci. Možda mi nismo još pali tako nisko, ali mogli bi".

Bojite li se da slovenska košarka ne doživi sudbinu hrvatske košarke?

"Dok imamo Luku Dončića ne, imat će Slovenija neke uspjehe, ali razlika u igračkoj kvalitetu između Luke Dončića i svih ostalih u reprezentaciji Slovenije je nevjerojatno ogromna. Luka Dončić drži Sloveniju nad ledinom. Zbog njega je došlo do tih nekih uspjeha zlaten generacije na EuroBasketu kojeg smo osvojili. Naprimjer, ove godine su U16 i U19 reprezentacije bile na EP-u i SP-u treći. To je generacija koja je, kad su bili klinci, gledali upravo zlatnu Sloveniju i Luku Dončića na putu do trona. Tako, ako može Luka Dončić, vjeruju i oni da mogu. Luka Dončić drži sve na reprezentativnom nivou i njegov utjecaj na sve selekcije je iznimno velik, a na klupskom nivou Cedevita Olimpija, ostali klubovi, što se tiče trenera, infrastrukture i financija u slovenskoj košarci je vrlo slaba. Kad gledam Hrvatsku, ja se bojim da možda je to budućnost Slovenije. Nadam se da nije i nadam se da budućnost hrvatske košarke nije sadašnjost, nego svjetla i uspješnija budućnost. Nadam se da vam je to sve bilo upozorenje i da će hrvatska košarka biti bolja i uspješnija. Karlo Matković je u Cedeviti Olimpiji bio centar, otišao je u NBA ligu i za New Orleans Pelicanse igra vrlo dobro. To je dokaz tome da u vašoj košarci ima talenta, ali financije i infarstruktura moraju biti na boljoj razini, oko takvih igrača, da se nešto napravi. Rekao bih nekako sveukupno - žalosno", zaključio je Milan Doknić.

