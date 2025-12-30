Kerum sazvao press konferenciju: 'Šteta koju sam napravio u prekršaju je 600 eura, šteta na Žnjanu je u milijunima eura'

Željko Kerum obratio se u utorak novinarima na press konferenciji koju je sazvao.

"Vi pratite sve i pišete. Postavljam vam pitanje, zbog čega Željko Kerum ne može biti član ili predsjednik nadzornog odbora bilo koje gradske firme? A to je konstaktno tema koja se postavlja Šuti, i on o tome nespretno odgovara", rekao je Kerum uvodno.

Naglasio je da je koalicijski partner i da ne postoji razlog zbog čega ne može biti predsjednik nadzornog odbora Žnjana.

"Ako postoji moralan razlog zbog toga što sam ja napravio prekršaj za koji sam osuđen s 14 dana zatvora, s 22 sata u ćeliji, i novčanom kaznom, ja sam tih 14 dana odradio, platio kaznu. Jučer sam izjavio da stoji - u 90 posto slučajeva taj prekršaj se kažnjava financijski. Neki pravni stručnjak sinoć na televiziji kaže 'Kerum je pogriješio, nije 90 posto nego 70 posto je kažnjeno financijskom kaznom', ali nema veze, sve je u zakonu i sve je dozvoljeno. Ja sam svoju kaznu odradio, to nije kazneno djelo nego prekršaj. Pozvao sam vas da objasnim da nema razloga da ne budem u Žnjanu. Ne prihvaćam da netko radi neke inkriminirane radnje i da za to ne odgovara", rekao je Kerum.

'Zar misle da će Lidija drugačije postupiti?'

Istaknuo je kako je jasno da se radi o vremenu jer građevinski vještak još nije pokrenuo uvide za procjenu postoji li 'ta velika brojka': "Šteta koju sam napravio u prekršaju je 600 eura, šteta na Žnjanu je u milijunima eura i onda na televiziji: 'Zašto je Željko Kerum u nadzornom odboru Žnjana?', rekao je Kerum.

Istaknuo je da se nema vremena baviti tim poslovima, ali da vještaci moraju provjeriti zašto postoje milijuni radova koji nisu bili predviđeni projektom.

"Mogu ja sada reći da idem ća, stavit će Lidiju Bekavac. Zar misle da će Lidija drugačije postupiti? Postupit ćemo svi jednako. Ona će nastaviti isto što i ja. Treba utvrditi ima li nepravilnosti, kolika je šteta i to je zaključak priče", rekao je Kerum te istaknuo da je knjigovodstvena revizija jedno, a građevinska drugo te da je činjenica da je posao napravljen nekoliko milijuna eura više.

"Ne postoji zakonski razlog i osnov zbog čega ja ne bih bio u nadzornom odboru", ponovio je Kerum: "Jasno je da se radi o velikim novcima. Građevinsko vještačenje se mora napraviti."

Ponovio je da je bitno tko će odgovarati za štetu nastalu na Žnjanu?

Rekao je da je njegov odlazak u zatvor 'preventiva za sve ostale'. "Vidio sam neke koji su napravili isti ili slični prekršaj i bili zadržani do otrježnjenja. Hvala bogu, nikad me nijedan policajac nije zaustavio. Ja sam javna ličnost. Da se mene nije kaznilo, to bi medijski bilo loše prezentirano i reklo bi se da se nekom podilazi. U svakom poslu se može pristupiti od 1 do 10. Smatram da je presuda bila rigorzona, ali u okviru zakona i propisa", rekao je Kerum.

Na pitanje, je li mu žao, rekao je: "Žao mi je mene i moje obitelji. Blago onom tko ne završi tamo, ali i tamo postoje ljudi koji imaju svoju sudbinu. Čovjek nije beštija, zato se ne treba naslađivati tuđoj nevolji, svatko u nju može zapasti", rekao je Kerum.

Uskoro više...