Dončićev otac zgrozio izjavom! Nitko ne može vjerovati što je rekao

Saša Dončić, sportski direktor u Košarkaškom savezu Slovenije i otac Luke Dončića, kazao je uoči puta slovenske košarkaške reprezentacije na EuroBasket u Katowice nešto što je odjeknulo u slovenskoj javnosti. Naglasio je da očekuje najkvalitetnije prvenstvo do sada, no bio je posebno oštar kada je upitan o Čančaru i Nebu, koji su otkazali nastupe na EuroBasketu. Između redaka, poslao je poruku naturaliziranom Amerikancu.

"Josh Nebo mi u više razgovora nikada nije rekao da neće igrati. Ni nakon posljednje ozljede. Poziv je klub primio 3. srpnja. Dva tjedna nakon toga dobili smo obavijest da mu ne preporučuju nastup. Vjerujem treneru Ettoreu Messini, koji kaže da je važno zdravlje košarkaša. No, i mi imamo nalaze i stručnjake. Znamo o čemu govorimo. Situacija je bila neobična. Kako dalje? Usredotočeni smo na ovo prvenstvo, a zatim se moramo razgovarati. I s Vladom RS. Josh Nebo je, naime, dobio državljanstvo zbog igranja košarke. Zašto bismo onda nastavili? Ako ne želi ili neće igrati, ne vidim smisla u daljnjoj suradnji", poručio je Dončić, prenosi slovenski Sportklub.

O Čančaru je dodao:

"Vlatku nikada nije bio problem igrati za reprezentaciju. Do potpisivanja ugovora s Milanom. Sve skupa je pomalo nerazumljivo. No, tako je kako je", izjavio je Saša Dončić, a slovenski mediji pitaju se je li Nebu zaprijetio oduzimanjem državljanstva?

Sloveniju u Katowicama u skupini D očekuju susreti protiv Poljske, Francuske, Belgije, Izraela i Islanda. Unatoč oslabljenom sastavu, plasman među prve četiri momčadi u skupini, što vodi u eliminacijsku fazu u Rigi i dalje je realan cilj.

