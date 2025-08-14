Najuspješnija NBA franšiza prodana za šest milijardi dolara, najveći rivali i dalje vrije duplo više

Upravni odbor košarkaške NBA lige odobrio je prodaju Boston Celticsa skupini ulagača koju predvodi poduzetnik William Chisholm, objavila je u četvrtak novinska agencija AFP.

William Chisholm je suosnivač privatnog investicijskog fonda "Symphony Technology Group" i vatreni navijač Celticsa. Odobrenje vlasnika NBA klubova stiglo je pet mjeseci nakon što je najavljena prodaja Celticsa. Vrijednost transakcije je 6,1 milijardi dolara, i to je donedavno bio rekordni iznos koji je plaćen za neki od američkih sportskih klubova.

U lipnju ih je nadmašila prodaja Los Angeles Lakersa, koje je obitelj Buss prodala milijarderu Marku Walteru za deset milijardi dolara.

Dosadašnji vlasnici najtrofejnije NBA momčadi (18 naslova prvaka), predvođeni poduzetnikom Wycom Grousbekom, prije 23 godine platili su svega 360 milijuna dolara za Celticse.

Iako se u ovim slučajevima radi o ogromnom novcu, to bi vjerojatno bio "sitniš" ako bi se kojim slučajem na tržištu našli peterostruki prvaci profesionalne lige američkog nogometa (NFL) Dallas Cowboysi, koje u SAD-u zovu "America's Team". Njihov vlasnik je već 36 godina američki milijarder Jerry Jones (82). Poznavatelji prilika procjenjuju da bi Cowboysi koštali puno više od LA Lakersa, a ima i onih koji predviđaju da bi Cowboysi probili granicu od 20 milijardi dolara.

