Latvijskog 'Jednoroga' uskoro bismo mogli gledati u drugom sportu: NBA zvijezda čuva se za MMA

Kristaps Porzingis bivši je NBA All-Star igrač i prvak najjače košarkaške lige svijeta s Boston Celticsima 2024. Ovaj 218 cm visoki Latvijac ovog je ljeta razmijenjen iz momčadi Kelta u Atlanta Hawkse gdje će sljedeće sezone pokušati pomoći momčadi, koja se muči već duže vrijeme, da konačno napravi iskorak u playoffu.

2015. su ga kao četvrtog na NBA draftu izabrali New York Knicksi, jedno mjesto ispred Marija Hezonje, s kojima je u svojoj već tećoj sezoni postao All-Star igrač bilježeći u prosjeku 22.7 poena uz 44 posto šuta iz igre i za igrača njegove visine nevjerojatnih 40 posto za tricu. Upravo je zbog sjajnog šuta i sposobnošću vođenja lopte, atipičnih karakteristika za tako visokog igrača, dobio nadimak Jednorog.

Karijeru su mu unazadile brojne ozljede pa nikada nije postao zvijezda kakva je po mnogima trebao biti, no zbog sjajne sposobnosti branjenja obruča i dobrog šuta i dalje je vrlo vrijedan igrač. Međutim, ako je suditi po njegovim riječima, Porzingis se neće još dugo zadržati u košarci jer ga zanima jedan drugi sport.

Foto:

Kako je otkrio u nedavnom intervjuu, veliki je ljubitelj MMA: "To je sport vrlo blizak mom srcu. Kad je u pitanju uživanje dok gledam, MMA je broj jedan. To je nešto što me jako uzbuđuje tako da sam se pridružio jednom MMA projektu. Sve je još u početcima, kad budemo bliže konačnom rezultatu, moći ću podijeliti više" - rekao je, a potom otkrio kako ga u tome ipak koči jedno obećanje:

"Obećao sam jednom od klubova koje predstavljam da neću 'goniti' MMA karijeru dok se još aktivno bavim košarkom, ali čuvam se za to kada se umirovim od košarke" - završio je. Dojam je kako bi pojava Porzingisa bila prava anomalija u MMA svijetu budući da se radi o 218 cm visokom, 108 kilograma teškom centru s rasponom ruku od čak 229 cm.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrgović oduševio na intervjuu uoči spektakla u Rijadu, spominjao Šukera i Mandžukića