Najveća zavodnica varala nogometnu zvijezdu! Fatalna plavuša voli biti u 'zaleđu'

Pisali smo prije 8 dana o fatalnoj Margaridi Corceiro i turbulentnoj ljubavnoj priči prelijepe Portugalke s Landom Norrisom, postoje intrigantni detalji o najvećoj zavodnici u svijetu sporta koji su prošli ispod radara. Dakle, Margarida Corceiro varala je bivšeg dečka, nogometaša Joãoa Félixa. Margarida i João Félix u vezi su bili 4 godine, sve dok 2023. godine nije snimljena u luksuznom Monacu u vozilu kojim je upravljao upravo Norris. Tada je razotkriven ljubavni trokut... Što se Corceiro tiče, to joj nije bio prvi put da je ulovljena u 'zaleđu'. Prije nekoliko godina u jednom noćnom klubu grlila se i ljubila s nogometašem lisabonskog Sportinga Pedrom Porrom.

Inače, dok se svijet Formule 1 odmara tijekom ljetne stanke, Portugalka nezaustavljivo plijeni pažnju medija i obožavatelja. Margarida Corceiro, 22-godišnja portugalska glumica, model i poduzetnica, čija je veza s vozačem McLarena i jednim od glavnih kandidata za naslov prvaka, Landom Norrisom, postala jedna od glavnih priča sezone. No, svesti Margaridu samo na ulogu djevojke F1 vozača bilo bi potpuno pogrešno. Riječ je o ambicioznoj mladoj ženi koja je već izgradila impresivnu karijeru i čiji se utjecaj proteže daleko izvan granica F1 paddocka.

Od Santaréma do naslovnice Forbesa

Margarida "Magui" Corceiro rođena je 26. listopada 2002. godine u portugalskom gradu Santarému, u obitelji liječnika Rite Ferreire i Paula Corceira. Iako nije potekla iz svijeta showbusinessa, njezin talent i karizma brzo su je lansirali u orbitu javnosti. Glumačku karijeru započela je 2019. godine ulogom u popularnoj portugalskoj telenoveli "Prisioneira". Iste godine pokazala je i plesačko umijeće sudjelovanjem u petoj sezoni portugalske inačice showa "Ples sa zvijezdama".

Njezina karijera nastavila se strelovito razvijati ulogama u hit serijama poput "Bem Me Quer" (2020.) i "Quero É Viver" (2022.). Trenutno tumači jednu od glavnih uloga u telenoveli "A Fazenda", a njezin talent prepoznat je i izvan Portugala. Ostvarila je uloge u španjolskoj seriji "Citas Barcelona" na platformi Amazon Prime Video te u ko-iberskoj produkciji "Punto Nemo". Veliki iskorak na međunarodnu scenu tek je čeka, s obzirom na to da je najavljena njezina uloga u nadolazećem filmu produkcijske kuće Warner Bros. Španjolska, "Todo Lo Que Nunca Fuimos".

Kao kruna njezinog dosadašnjeg rada stiglo je i prestižno priznanje – 2025. godine uvrštena je na Forbesovu listu "30 ispod 30" u kategoriji umjetnosti, čime je i službeno potvrđen njezin status jedne od najperspektivnijih mladih zvijezda Europe.

Više od modela

Paralelno s glumačkom karijerom, Margarida je izgradila i iznimno uspješnu karijeru modela. Kao zaštitno lice agencije Central Models, surađivala je s nekim od najvećih svjetskih brendova, uključujući Intimissimi, Adidas, Kerastase i Alo Yoga. Njezina strast prema modi nije stala samo na tome; Corceiro je i poduzetnica. Suosnivačica je ekološki osviještenog brenda kupaćih kostima Missus, čije modele često i sama promovira.

Njezin utjecaj najočitiji je na društvenim mrežama, gdje je izgradila pravo malo carstvo. S više od 2,1 milijuna pratitelja na Instagramu i preko 800.000 na TikToku, Margarida je jedna od najutjecajnijih osoba u Portugalu. Njezin profil, na kojem je prati i Kelly Piquet, djevojka Maxa Verstappena, ispunjen je kombinacijom profesionalnih modnih editorijala, lifestyle sadržaja i trenutaka s putovanja, čime svakodnevno inspirira svoju vojsku obožavatelja.

Turbulentna ljubavna priča

Iako je u Portugalu već bila poznata, veza s Landom Norrisom donijela joj je svjetsku slavu. Njihova romansa od početka je bila pod povećalom javnosti. Prvi put su povezani u svibnju 2023., nedugo nakon što je Margarida prekinula dugogodišnju vezu s nogometašem Joãoom Félixom. Viđeni su zajedno u Norrisovom Fiatu na ulicama Monaka, što je pokrenulo lavinu medijskih napisa.

Njihova veza imala je svoje uspone i padove. Nakon što su proveli godinu dana zajedno, u kolovozu 2024. pojavile su se glasine o prekidu. Sam Norris je dolio ulje na vatru kada je na jednom događaju izjavio da je slobodan. U jednom intervjuu, tijekom testa na detektoru laži, na pitanje ima li djevojku odgovorio je "Ne", što je detektor potvrdio kao istinu. Međutim, na sljedeće pitanje: "Imaš li mnogo djevojaka?", Norris je uz nervozan smijeh odgovorio "Da", što je detektor ponovno potvrdio kao istinit odgovor, dodatno zbunjujući obožavatelje.

Ipak, 2025. godina donijela je pomirenje. Margarida je viđena kako pruža podršku Landu iz garaže McLarena na Velikoj nagradi Monaka, a zatim i u Barceloni. Službena potvrda da je ljubav ponovno procvjetala stigla je na Velikoj nagradi Mađarske. Nakon dramatične pobjede, Norris je na pobjedničkom postolju strastveno poljubio Margaridu, ne ostavljajući nimalo sumnje u njihov status. Par je zatim ljetnu stanku iskoristio za romantični odmor na Ibizi, gdje su uhvaćeni u zagrljajima i poljupcima, a njihove fotografije preplavile su društvene mreže uz oduševljene komentare obožavatelja.

Od nogometnih terena do F1 staza

Kad je bila u vezi s portugalskom nogometnom zvijezdom Joãoom Félixom, njih dvoje smatrani su jednim od najpoznatijih celebrity parova u Portugalu. S druge strane, Norris je također iza sebe imao vezu s portugalskim modelom, Luisinhom Oliveirom, s kojom je bio od 2021. do rujna 2022. Ta veza ostala je u sjeni zbog strašnog online zlostavljanja i prijetnji smrću koje je Oliveira trpjela od strane pojedinih F1 fanova, što je Norris tada javno osudio.

Nova kraljica F1 paddocka

S obzirom na njezinu karizmu, ljepotu i sve češću prisutnost na utrkama, mnogi mediji, poput Daily Maila, proglasili su je "novom kraljicom F1 paddocka". Ta neslužbena titula ostala je upražnjena nakon što Geri Halliwell, bivša članica grupe Spice Girls i supruga Christiana Hornera, više nije stalna gošća u paddocku poslije kontroverznog otpuštanja njezinog supruga s mjesta šefa Red Bull Racinga.

Bilo kako bilo, Margarida Corceiro dokazuje da je puno više od titule. Ona je uspješna, neovisna i talentirana žena koja gradi impresivnu međunarodnu karijeru. Njezina veza s Landom Norrisom možda ju je stavila pod globalno svjetlo reflektora, no nema sumnje da je ona zvijezda koja sija vlastitim sjajem, spremna osvojiti svijet – kako na filmskom platnu, tako i izvan njega.