Nastavljaju se patnje Partizana: Srpski klub žrtva hakerskog napada

Nema kraja problemima za Partizan. Klub se nalazi u vrlo teškoj financijskoj situaciji i nosi se s dugom visokim oko 50 milijuna eura, a sada im je stigao novi udarac. Jedna od rijetkih stvari koja je funkcionirala pod bivšom vlasti kluba bio je njihov YouTube kanal koji je prenosio konferencije za medije, podcaste, izjave igrača i trenera prije i nakon utakmica, intervjue i reportaže o bivšim igračima...

Stoga je veliki šok za klub što je njihov kanal hakiran. Partizan je na tu temu napisao: "Naš službeni YouTube kanal hakiran je. Svi sadržaji koji se budu objavljivati, a nisu u vezi s NK Partizan, ne predstavljaju naš klub. Zloupotreba je prijavljena YouTube timu i očekujemo njihovu reakciju u sljedećih 48 sati" - objavili su na društvenim mrežama.

ℹ️ Naš zvanični YouTube kanal je hakovan. Svi sadržaji koji se budu objavljivali, a nisu u vezi sa FK Partizan, ne predstavljaju naš klub. Zloupotreba je prijavljena YouTube timu i očekujemo njihovu reakciju u narednih 48 sati. — FK Partizan (@FKPartizanBG) August 18, 2025

Partizan tako trenutno nema nikakve kontrole nad svojim kanalom niti nad sadržajem koji bi mogao biti objavljen na njemu.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrgović nam otkrio planove za budućnost: 'Vi ste uživali, a ja moram ovo nositi'