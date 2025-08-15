Zabio nevjerojatni gol Partizanu! Nogometni svijet divi se ovoj magiji

Beogradski Partizan u drugoj je utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige u gostima pobijedio škotski Hibernian 3-2, ali zbog poraza u Beogradu 2-0 u prvoj utakmici nisu prošli dalje. Ukupni rezultat na kraju je bio 4-3 za Hibernian. Međutim, u večeri punoj drame, preokreta i nogometne magije, jedan je trenutak zasjenio sve ostale i urezao se u kolektivno pamćenje navijača Hiberniana. U četvrtak na legendarnom stadionu Easter Road u Edinburghu, škotski napadač Kieron Bowie postigao je pogodak koji se ne viđa svaki dan – remek-djelo koje je prkosilo zakonima fizike i logike, spasilo njegovu momčad s ruba europskog ponora i potvrdilo da je nogomet doista najljepša igra na svijetu.

Utakmica na rubu ponora

Hibernian je u uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige protiv beogradskog Partizana ušao s naizgled komotnom prednošću od 2-0 iz prvog susreta. No, kako to u nogometu često biva, stečena prednost topila se brže od leda pod škotskim suncem. Trener David Gray upozoravao je uoči utakmice da je "tek poluvrijeme", a njegove su se riječi pokazale proročanskima.

Do kraja prvog poluvremena, Partizan je u potpunosti anulirao zaostatak. Dvije pogreške domaćeg vratara Jordana Smitha omogućile su gostima da preko Milana Vukotića i Jovana Miloševića dođu do vodstva od 2:0. Na tribinama Easter Roada zavladao je muk. Više od 20.000 navijača u nevjerici je promatralo kako se san o europskom iskoraku pretvara u noćnu moru. Momčad je izgledala uzdrmano, bezidejno, a europska avantura činila se završenom. Hibsu je trebao heroj, trenutak inspiracije, čudo. I dobili su ga.

Trenutak koji je zaustavio vrijeme

Kada se činilo da je svaka nada izgubljena, na scenu je stupio 22-godišnji napadač Kieron Bowie. Njegov potez nije bio samo gol; bila je to čista nogometna poezija, demonstracija talenta, hrabrosti i nevjerojatne vizije.

Igrala se 59. minuta. Hibernian je bio u napadu koji nije obećavao previše. Duga lopta poslana je prema Bowieju, koji se nalazio na tridesetak metara od gola Partizana, leđima okrenut i pod pritiskom protivničkog braniča. U djeliću sekunde, napravio je ono što rade samo najveći majstori. Savršeno se zagradio, primirio loptu i, ne dopustivši joj da padne, instinktivno opalio iz prve i pogodio s nekih 30 metara. Strašno...

Bio je to spektakularan, gotovo nestvaran lob poluvolejom. Lopta je dobila savršenu putanju, uzdigla se visoko u zrak i u elegantnom luku preletjela istrčalog i nemoćnog vratara Marka Miloševića. Svi na stadionu su zanijemili, prateći let lopte koja je, kao u usporenom filmu, pala s neba, udarila u vratnicu i zakoprcala se u mreži. Definitivno pogodak o kakvom će se pričati generacijama.

"Samo sam je udario i, srećom, skinuo paučinu s mreže", skromno je kasnije izjavio Bowie, kao da je opisivao najobičniji udarac. No, za sve ostale, bio je to trenutak čiste magije.

Erupcija na Easter Roadu i potpuni preokret

U trenutku kad je lopta prešla gol-liniju, Easter Road je eksplodirao. Muk je zamijenila zaglušujuća buka oduševljenja. Suigrač Martin Boyle uhvatio se za glavu u nevjerici, kao i većina prisutnih. Bowiejev pogodak nije samo smanjio rezultat na 1-2; vratio je Hibernianu ukupnu prednost (3:2), ali što je još važnije, vratio je vjeru i potpuno promijenio psihološki momentum utakmice.

Kao da taj šok nije bio dovoljan za goste, samo tri minute kasnije Partizan je ostao s igračem manje. Nikola Simić, koji je već imao žuti karton zbog prigovora, zaradio je drugu javnu opomenu zbog oštrog prekršaja upravo nad Bowieom. U samo nekoliko minuta, Hibernian se iz izgubljene pozicije vratio kao favorit za prolazak dalje.

Odjeci čarolije

Bowiejev pogodak odjeknuo je daleko izvan Edinburgha, izazvavši lavinu reakcija medija, stručnjaka i navijača.

Trener David Gray, i sam vidno impresioniran, izjavio je za BBC Sport:

"Mislio sam da sam već vidio nekoliko dobrih golova ove sezone, ali Kieronov je bolji. Dodajte tome emociju, okruženje, trenutak u kojem ga je postigao. Bio je to poseban gol u posebnom trenutku."

Njegov suigrač Chris Cadden, strijelac pobjedničkog gola u produžecima, bio je još izravniji: "To je najbolji gol koji sam vidio. Suludo. Kakva završnica."

The Sun piše kako je to bio trenutak inspiracije, majstorstva, trenutak nogometnog heroja.

"Easter Road je tijekom godina svjedočio nekim sjajnim golovima, uključujući i prošlu nedjelju kada se Ben Brannan iz Kilmarnocka predstavio prekrasnim volejem. Bowiejev gol protiv Partizana još je i bolji i bez sumnje će dati Steveu Clarkeu, koji je bio na utakmici, povod za razmišljanje kad će birati igrače za reprezentaciju Škotske", navodi The Sun.

Komentator Michael Stewart uskliknuo je u prijenosu: "Kakav gol, kakva završnica, kakav igrač!", dok su navijači na društvenim mrežama odmah pokrenuli kampanju da se pogodak nominira za nagradu Puskás.

Srpski i bosanskohecegovački mediji

Čak ni mediji u Srbiji, iako razočarani ispadanjem Partizana, nisu mogli ignorirati briljantnost Bowiejevog poteza. Portal Mozzart Sport opisao ga je kao "nevjerojatan gol" i udarac koji je završio u "rašljama", dok Sportal piše o "rijetko viđenom golu, nonšalantnom lobu s 25 metara". Sportske su priznale da je to bio trenutak "majstorstva domaće momčadi" koji je uz crveni karton uzrokovao velike probleme Partizanu. Oslobođenje.ba navodi kako je to jedan od najspektakularnijih golova koje ćete ikad vidjeti.

"Bowie je postigao fenomenalan pogodak, koji je teško i opisati. Bila je to prava bomba. Riječi su suvišne" - navodi Oslobođenje.

Svi su se složili u jednom – bio je to potez koji je prelomio utakmicu i koji je bio vrijedan divljenja, unatoč porazu njihove momčadi.

Drama do samog kraja i pobjeda za pamćenje

Iako je Bowiejev gol bio ključan, drama na Easter Roadu nije završila. Hrabri Partizan je s igračem manje uspio u 95. minuti preko Andreja Kostića izboriti produžetke, ponovno bacivši domaće navijače u očaj. Ipak, Hibernian je smogao snage za konačni udarac. U produžetku je Chris Cadden postigao pogodak za konačnih 3:2 na utakmici, odnosno 4-3 u ukupnom rezultatu, čime je škotska momčad osigurala prolazak u doigravanje za Konferencijsku ligu protiv varšavske Legije.

Te večeri Hibernian je slavio pobjedu, ali svijet je pričao o Kieronu Bowieju. Njegov pogodak bio je više od statistike; bio je to podsjetnik na ljepotu i nepredvidivost nogometa. Bio je to trenutak genijalnosti koji je spasio europski san jedne momčadi i osigurao mladom škotskom napadaču mjesto u klupskoj povijesti. Gol o kojem će se, bez sumnje, još dugo pričati na ulicama Leitha i šire.

