Pogledajte trenutak koji prkosi zakonima fizike, logike i ulazi u rubriku vjerovali ili ne

Kieron Bowie zabio je jedan od najljepših golova ikad. U večeri punoj drame, preokreta i nogometne magije, jedan je trenutak zasjenio sve ostale i urezao se u kolektivno pamćenje navijača Hiberniana. Na legendarnom stadionu Easter Road u Edinburghu, Kieron Bowie postigao je u četvrtak beogradskom Partizanu pogodak koji se ne viđa svaki dan. Ovo remek-djelo prkosilo je zakonima fizike i logike, spasilo njegovu momčad s ruba europskog ponora i potvrdilo da je nogomet doista najljepša igra na svijetu. Mnogi se pitaju - je li ovo najljepši gol ikad u nogometu?

Igrala se 59. minuta. Hibernian je bio u napadu koji nije obećavao previše. Duga lopta poslana je prema Bowieju, koji se nalazio na tridesetak metara od gola Partizana, leđima okrenut i pod pritiskom protivničkog braniča. U djeliću sekunde, napravio je ono što rade samo najveći majstori. Savršeno se zagradio, primirio loptu i, ne dopustivši joj da padne, instinktivno opalio iz prve s nekih 30 metara.

Bio je to spektakularan, gotovo nestvaran lob poluvolejom. Lopta je dobila savršenu putanju, uzdigla se visoko u zrak i u elegantnom luku preletjela istrčalog i nemoćnog vratara Marka Miloševića. Svi na stadionu su zanijemili, prateći let lopte koja je, kao u usporenom filmu, pala s neba, udarila u vratnicu i zakoprcala se u mreži. Bio je to pogodak o kakvom će se pričati generacijama.

Za spomenuti kako je Hibernian u drugoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige izgubio od Partizana 3-2, međutim zbog pobjede 2-0 u Beogradu na stadionu JNA, tjedan dana ranije, Škoti su prošli u playoff KL-a.