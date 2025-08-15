Livaja leži, a Dinamo City zabija za prolazak! Pogledajte opći kaos o kojem svi pričaju

Hajduk je doživio debakl, a Marko Livaja i društvo na velikom su udaru svojih simpatizera i javnosti. Sad se seciraju situacije iz utakmice, a ona kad je na travnjaku ležao Livaja, a Dinamo City pritom zabio za prolazak, posebno je u prvom planu. Kada je Fran Karačić u 99. minuti izjednačio na 1-1, činilo se kako će se Hajduk s igračem manje provući u play-off Konferencijske lige, no ovogodišnja europska priča raspala se u svega dvije minute.

Prvo je Qardaku zabio spektakularan gol u 109. minuti, da bi Berisha dvije minute kasnije iskoristio veliku pogrešku Mlačića i zabio za plasman Dinamo Cityja u 3. pretkolo Europske lige rezultatom 3-1. I potpisao novi europski debakl Hajduka. A upravo je taj posljednji gol albanskog kluba predmet spora iz Hajdukovog kuta. Prije nego što su započeli s napadom, Marko Livaja ostao je ležati u suparničkom šesnaestercu zbog ozljede, tražeći prekid igre, no sudac nije igru nije prekinuo, pa samim time ni domaćini nisu izbacili loptu. Jurnuli su u napad i 20-ak sekundi kasnije zabili za 3-1.

Nakon gola došlo je do općega kaosa između dvije klupe. Trener Hajduka Gonzalo Garcia je podivljao, prema njemu su krenuli ljudi s Dinamove klupe, a Marko Livaja je raspad Hajduka gledao sjedeći na travnjaku. Došlo je zamalo i do sukoba s članovima suparničkog stožera kojima je smetalo što Garcia prigovara, no Noa Skoko i Toni Silić odvukli su svog trenera kako sukob ne bi eskalirao.

Hajdukova klupa smatrala je da je bio prekršaj na Livaji, koji je ostao ležati i zamjerali su domaćinima što nisu izbacili loptu. Garica je na kraju čitave priče dobio crveni karton, a Hajduk je na kraju ispao iz Europe.

