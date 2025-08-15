Hajduk i Livaja na nezapamćenom udaru: Ovakvo što se ne pamti!

Još jedna europska priča splitskog Hajduka završila je prije nego što je pravo i započela, prije Velike Gospe. San o jeseni u Europi, o iskoraku koji se čeka punih 15 godina, rasplinuo se u dramatičnoj i na koncu tragičnoj noći u četvrtak navečer Tirani. Unatoč prednosti od 2-1 iz prve utakmice na Poljudu, Hajduk je u uzvratnom dvoboju 3. pretkola Konferencijske lige poražen od albanskog Dinamo Cityja s 3-1 nakon produžetaka.

Bio je to poraz koji boli više od samog rezultata, bio je to podsjetnik na sve prethodne neuspjehe, okidač za lavinu frustracija i gnjeva vojske navijača koja iz godine u godinu proživljava isti scenarij.

Kronologija sloma

Od samog početka susreta na stadionu Air Albania bilo je jasno da Hajduk čeka teška zadaća. Domaćini su u utakmicu ušli odlučnije i agresivnije, a takav pristup okrunili su već u 14. minuti. Nakon asistencije Bregua, Baton Zabergja je preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora matirao nemoćnog Ivušića i time anulirao prednost Splićana iz prve utakmice.

Ono što je uslijedilo bilo je jedno od najlošijih poluvremena Hajduka u novijoj povijesti. Bezidejnost u napadu, nesigurnost u obrani i potpuna nemoć na sredini terena rezultirali su statistikom koja sve govori – Bijeli u prvih 45 minuta nisu uputili niti jedan jedini udarac u okvir gola. Ni primljeni pogodak nije probudio momčad trenera Gonzala Garcije, koja je djelovala kao da je u Albaniju stigla na izlet, a ne na ključnu europsku utakmicu.

Drugo poluvrijeme donijelo je nešto bolju igru, no prave prilike i dalje su stvarali domaćini. U 60. minuti Bregu je iz slobodnog udarca zatresao okvir gola, da bi samo tri minute kasnije Ivušić sjajnom intervencijom spasio čisti zicer Gassame. A onda, u 78. minuti, dogodio se trenutak koji je dodatno zakomplicirao situaciju. Bamba, koji je već imao žuti karton i bio na rubu isključenja nakon nekoliko neopreznih startova, nepotrebnim je prekršajem zaradio drugu javnu opomenu i ostavio svoju momčad na cjedilu. Odluka trenera Garcije da ga ne zamijeni na poluvremenu pokazala se kobnom pogreškom. S igračem manje, Hajduk je bio primoran braniti se i čekati produžetke.

Drama produžetaka

Paradoksalno, Hajduk je s desetoricom na terenu postao opasniji. Pritisak je popustio, a Bijeli su kroz prekide tražili svoju šansu. Takav pristup isplatio se u 99. minuti. Benrahou je izveo korner, a najviši u skoku bio je Fran Karačić koji glavom pogađa za 1:1. U tim trenucima činilo se da je novopridošli branič postao junak, igrač koji je jednim potezom isplatio uloženih 200.000 € i osigurao Hajduku prolaz. Bila je to, nažalost, lažna nada.

Samo deset minuta kasnije, uslijedio je potpuni raspad. U razmaku od samo 120 sekundi, albanska momčad postigla je dva pogotka i bacila Hajduk na koljena. Prvo je u 109. minuti Erdion Qardaku ispalio projektil s 25 metara koji je neobranjivo završio u rašljama Ivušićevog gola, izazvavši delirij na tribinama. Bio je to šok od kojeg se Hajdukova obrana nije oporavila. Samo dvije minute kasnije, u 111. minuti, nakon jedne odbijene lopte i velike pogreške do tada pouzdanog Mlačića, najbrže reagira Hekuran Berisha i iz blizine gura loptu u mrežu za konačnih 3:1. Svemu je prethodila i situacija u kojoj igrači Dinama nisu izbacili loptu dok je Marko Livaja ležao ozlijeđen na travnjaku, što je dodatno ogorčilo Splićane.

Odjeci poraza: 'Svako lito nova nada, svako lito nova triska'

Poraz u Tirani mediji su jednoglasno prozvali "debaklom", "blamažom" i "novom tužnom noći za navijače Bijelih". Društvene mreže, posebice službena Facebook stranica HNK Hajduk Split, eksplodirale su od negativnih komentara. Tuga, bijes i nevjerica miješali su se s crnim humorom, a ponovno je aktualizirana i stara pošalica "Nikad bliže Europi za Veliku Gospu", aludirajući na činjenicu da Hajdukov europski put redovito završava sredinom kolovoza. Hajduk je na nezapamćenom udaru svojih simpatizera na društvenim mrežama. Čitavu ljetnu noć trajalo je "bombardiranje"...

"Nema veze, djeci ćemo pričati da nas je izbacio City".

"Zasluženo ispali. To se dogodi kad dodeš na utakmicu bez volje, želje i borbe kao npr. što je danas dosao Livaja, njegova igra ne daj Bože, ali to šetanje po terenu, pa to kao navijač Hajduka ne trpim pa makar se radilo i o Livaji. A o tome kako smo se povukli prvih 15 min kao da igramo protiv Barcelone, ne vrijedi ni pričati. To je taj naš gubitnički mentalitet. Hvala upravi što su pustili tri stopera, a nijednog kvalitetnog nisu doveli. Svaka vam čast na vođenju kluba. I da, ako već imamo Hajduk TV, bar nadite prave komentatore, a ne kao da djeca se igraju i komentiraju utakmicu. Stid i sram da vas bude zvijezde napuhane".

"Sramotimo se po selendrama istočne Europe, tj mi smo sramota. Bez volje i ideje...hodanje po terenu. Igra postavljena ne znam ni ja kako. Bamba - mislim da je cijeli svijet (osim jednog treneta) vidio da ga treba vadit van jer ima žuti. Izvadio Pajazitia koji je jedini igrao, kod nas su očito neka druga pravila. Europa do Gospe i zaleđe Livaje".

"Taj voljeni Livaja je samo psihološki teret Hajduka. Bolje da ode negdje i dođu dva obična."

"Trebao ga je već ma poluvremenu zamjeniti. Livaja tjera nekakav inat Garciji. Zna svaka baba da mu nikako ne paše. Livaja je igračina,ali niti jedan igrač ne može biti veći od kluba".

"Livaja totalno van forme, a trener Garcia priča bajke. Ka da nismo gledali istu utakmicu. Mi smo bili bolji i imali više šansi?!"

"Livaja danas igrač manje. Malo mi je teško to reći ali smatram da trenutno bolje bez njega igramo".

"Pa, bolje smo izgledali ove dvije utakmice dok je bio pod kaznom. Ubili su nas trkom".

"Dvije domaće utakmice bez njega su bile odlične. Ovih par utakmica šta je u europi igra je bila tragedija. Možda je ozlijeđen, možda je nešto drugo, al danas ga je trebalo izvaditi na poluvremenu."

"Livaja više nije glavni igrač Hajduka, to je sada Krovinović."

"Mislim da je ovu utakmicu izgubio Garcia ja znam da se on još uvijek ući i da nije vodio klub u Europi ali to nas jako puno košta i to baš kada nam najmanje treba. A igra stvarno katastrofa i neznam šta je danas bilo Livaji ovako loš nastup još nisam od njega vidio."

"80 minuta držiš čovjeka na terenu koji je opterećen žutim kartonom iz prvog poluvremena i vidi se da "visi" pored još 2 krila na klupi. Igrači ti se vuku po terenu, jedva hodaju, a ti radiš 2 zamjene u 90 minuta. Kad nama Kalik (nije jedini) igra u prvih 11 svaku utakmicu, to je samo dokaz kakva smo mi zapravo luzerska ekipa... I da, mišljenja sam da je ovo možda i najlošija utakmica Livaje od dolaska u Hajduk. Bruka i sramota".

"Najveće pojačanje Hajduka bio bi egzorcist".

"Večeras su europsku jesen osigurali predstavnici Gibraltara, Finske, Bosne i Hercegovine, Cipra, dok su playoff Konferencijske lige osigurali predstavnici Luksemburga, Mađarske, Cipra, Bugarske, Latvije, Slovenije, Bjelorusije, Sjeverne irske, Albanije i san Marina."

"Prokletstvo se nastavlja i mi smo i dalje blago rečeno nigdje i čim prije to shvatimo, bit će nam lakše. Možemo mi odigrati odličnu utakmicu kao zadnjih nekoliko, ali taj luzerski mentalitet će uvijek biti prisutan"

"Dila Gori, Tobol, Gzira, Ružomberok, Dinamo City zadnji 5 godina".

Sam klub oglasio se objavom s rezultatom uz stihove navijačke pjesme: "Dali ste nam dušu, srce ste nam dali. Težak poraz Hajduka u Albaniji...", pokušavajući se povezati s boli navijača, no mnogima to nije bila dovoljna utjeha.

Najbolji uvid u stanje duha navijačkog puka dali su komentari na forumima. "Izija je ovi albanjese garsiju, s obzirom na CV očekivano. Dinamo danas apsolutno bolji i opasniji, totalno su nas neutralizirali", napisao je jedan korisnik, dok je drugi, pod pseudonimom "Neradnik", savršeno sažeo osjećaje mnogih:

"Ovaj klub uopće nije zaslužan za 112 tisuća ljudi na Poljudu prve 4 utakmice, već su za to zaslužni navijači koji se svako lito nadaju nečem boljem. Svako lito nova nada, svako lito nova triska."

Upravo ta rečenica postala je neslužbeni moto još jednog propalog europskog ljeta. Umjesto euforije, na Poljud se vratila apatija i pozivi na radikalan zaokret. "Ajmo napokon jednu sezonu izgurat smisleno, podignit vrijednost momčadi i stabilizirat financije. Prvaci nećemo bit sa ovim kadrom, ali ajmo barem razvit još 2 igrača i da imamo kakav takav zalog za budućnost", zaključio je isti navijač, izražavajući želju mnogih da se klub okrene razvoju mladih igrača umjesto skupih i neprovjerenih pojačanja.

Tako je još jedan europski put završio bolnim prizemljenjem. Dok se momčad okreće obvezama u domaćem prvenstvu, kako pišu i Sportske novosti, ostaje gorak okus u ustima i vječno pitanje koje odzvanja među navijačima: "Dragi Hajduče, zašto, kako i zar opet?" Odgovor, čini se, nitko nema.