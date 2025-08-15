Navijači bez milosti za igrače Hajduka: 'Nemojte se vraćati u Split, više nismo veliki klub'

Nogometaši splitskog Hajduka nisu se uspjeli plasirati u zadnje, 4. pretkolo Konferencijske lige, oni su u uzvratnom dvoboju 3. pretkola u Tirani izgubili od Dinamo Cityja sa 1-3 nakon produžetka te tako ispustili prednost od 2-1 s kojom su doputovali u Albaniju.

Hajduk je tako doživio novi europski debakl, a navijači nisu skrivali koliko su razočarani ovim nastupom bijelih.

U nastavku prenosimo neke od njihovih komentara s Facebooka:

"Hajduk nije zaslužio ovakve navijače. Kakvu ljubav i podršku dobivaju od Torcide i simpatizera, unazad godinama i godinama, a igrači ih sramote i daju jednu veliku nulu, iz godine u godinu, pogotovo u Europi."

"Zasluženo ispali. To se dogodi kad dodes na utakmicu bez volje,želje i borbe kao npr. što je danas došao Livaja,njegova igra nedaj bože ali to šetanje po terenu pa to kao navijač Hajduka ne trpim pa makar se radilo i o Livaji."

"Nemojte se vraćat u Split, zbilja nema potrebe"

"Da Garcia ima obraza sam bi otišao."

"Trebamo shvatiti da očito nismo više veliki klub i da neke sitne pobjede su nama vrh, a ovakvi porazi očekivani. Ne mogu se više ni razočarati kada sam navikao."

