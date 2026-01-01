Nebeski spektakli u siječnju: Dogodit će se čak tri fenomena, evo što nas očekuje

Nova godina donosi i nove prilike za promatranje nebeskih pojava, a siječanj će biti posebno bogat događajima koje će ljubitelji astronomije rado zabilježiti u svojim kalendarima. Od supermjeseca i kiše meteora do Jupitera u svom najsjajnijem izdanju, nebo će ponuditi nekoliko zaista vrijednih prizora.

Početak mjeseca donosi čak tri fenomena

Većina najzanimljivijih astronomskih događaja u siječnju dogodit će se istog dana, i to odmah na početku mjeseca. Dan 3. siječnja bit će ispunjen nebeskom aktivnošću, a sve će započeti s prvim punim Mjesecom u godini, poznatim pod nazivom "Vučji Mjesec". On će se na nebu pojaviti već u večernjim satima 2. siječnja, prije nego što dosegne svoj vrhunac u ranim jutarnjim satima 3. siječnja.

Prema portalu EarthSky.org, Vučji Mjesec 2026. godine bit će ujedno i Supermjesec. To znači da će se Mjesec u svojoj orbiti naći bliže Zemlji nego inače, zbog čega će nam se činiti većim i sjajnijim. Kao da to nije dovoljno, istog dana, 3. siječnja, Zemlja će biti u perihelu, točki na svojoj putanji u kojoj je najbliža Suncu.

Kiša meteora u sjeni punog Mjeseca

Na isti dan, u subotu, 3. siječnja, svoj će vrhunac dosegnuti i prva velika kiša meteora u godini. Riječ je o Kvadrantidima, no njihovo promatranje ove će godine vjerojatno biti otežano zbog intenzivnog sjaja punog Vučjeg Mjeseca. Ipak, uz malo sreće i ako uspijete zakloniti Mjesečevu svjetlost, možda ćete uspjeti uhvatiti pokoji "padajuću zvijezdu".

Jupiter u najboljem izdanju

Samo tjedan dana kasnije, 10. siječnja, očekuje nas još jedan važan događaj. Planet Jupiter, koji će inače biti jasno vidljiv na noćnom nebu tijekom većeg dijela mjeseca, naći će se u opoziciji.

Kako objašnjava The Planetary Society, opozicija planeta znači da će se on nalaziti na suprotnoj strani Zemlje u odnosu na Sunce. Drugim riječima, Zemlja će se toga dana naći točno između Sunca i Jupitera, što će omogućiti idealne uvjete za promatranje najvećeg planeta našeg Sunčevog sustava, koji će tada biti najsjajniji i najveći na našem nebu.

Posljednji nebeski događaj u mjesecu bit će mladi Mjesec, koji će nastupiti 18. siječnja i označiti početak novog lunarnog ciklusa.

Nakon uzbuđenja u siječnju, sljedeći zanimljiv događaj kojem se možemo veseliti dogodit će se u veljači. Za 17. veljače najavljena je djelomična pomrčina Sunca, piše New York Post.

