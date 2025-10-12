Živimo unutar svemirskog balona? Znanstvenici potvrdili fascinantne teorije

Znanstvenici su nedavno potvrdili dugogodišnje teorije astronoma da se Zemlja nalazi unutar svojevrsnog "svemirskog balona" ili "mjehura", poznatog kao Lokalni balon (engl. Local Space Bubble). Riječ je o ogromnoj "svemirskoj šupljini" u međuzvjezdanom prostoru, u kojoj su gustoća plina i prašine znatno manji nego u prosječnim dijelovima naše galaksije, Mliječne staze.

Ovaj "svemirski balon" proteže se na oko tisuću svjetlosnih godina u promjeru, a najvjerojatnije je nastao nizom eksplozija zvijezda poznatih kao supernove. Te su eksplozije izbacile goleme količine plina i materije iz unutrašnjosti prostora, ostavljajući za sobom razrijeđeno područje niske gustoće.

Prema mišljenju znanstvenika i astronoma, prije otprilike deset milijuna godina više je masivnih zvijezda eksplodiralo u nizu supernova, stvarajući balon unutar kojega se danas nalaze naš Sunčev sustav i sama Zemlja. Na njegovim rubovima nalaze se područja u kojima nastaju mlade zvijezde, jer pritisak širenja balona sabija plinove i stvara idealne uvjete za rađanje novih zvjezdanih skupova.

Kao švicarski sir

Lokalni "svemirski balon" zapravo nije jedinstvena homogena sfera, već vrlo složena struktura s kanalima i otvorima nalik "dimnjacima" kroz koje materija i energija prolaze u druge regije naše galaksije. Nedavna trodimenzionalna mapiranja svemirske prašine pokazala su da površina ovog balona nalikuje švicarskom siru — puna je rupa i tunela koji povezuju različite dijelove međuzvjezdanog prostora.

Unutar tog prostora naš se Sunčev sustav kreće već nekoliko milijuna godina, a neka istraživanja sugeriraju da je prolazak kroz oblake i granice balona mogao ostaviti tragove u geološkim i biološkim zapisima na Zemlji - uključujući naslage izotopa poput željeza-60 koje potječe iz samih eksplozija supernova.

Ovaj svemirski fenomen razlikuje se od velikih kozmičkih šupljina, jer osim Lokalnog balona, postoje i brojne teorije koje sugeriraju da se čitava galaksija Mliječna staza nalazi unutar gigantske praznine u kozmičkoj strukturi (engl. Giant cosmic void), koja se proteže stotinama milijuna, pa čak i milijardama svjetlosnih godina.

Tragovi davnih kataklizmi

Takva kozmička praznina mogla bi utjecati na način na koji astronomi mjere širenje svemira i tamnu energiju. U tom smislu, Zemlja i Sunčev sustav ne samo da plove unutar balona nastalog davnim eksplozijama zvijezda, već se potencijalno nalaze i unutar mnogo većeg "balona" na kozmičkoj skali. I Lokalni balon i ove veće kozmičke praznine pokazuju koliko je naš svemir slojevita struktura - na nekim mjestima gust, a na drugima gotovo prazan - te kako naše mjesto unutar te mreže daje jedinstvenu perspektivu za promatranje i razumijevanje kozmosa.

Znanstvene studije pokazuju da su upravo supernove u našoj kozmičkoj okolini preoblikovale naš dio galaksije, dok se širenje Lokalnog balona nastavilo i dalje oblikovati oblake plina i zvijezda u blizini. On djeluje poput zaštitnog omotača, jer u njemu vlada niska gustoća međuzvjezdanog plina, ali istodobno i kao izvor turbulencija i novih procesa stvaranja zvijezda na svojim rubovima.

Sama ideja da se Zemlja nalazi unutar svemirskog balona pruža fascinantnu sliku našeg položaja u Mliječnoj stazi – ne kao statičnog prostora, nego kao dinamičnog i živog okruženja, koje se neprestano mijenja. U njemu tragovi davnih kozmičkih kataklizmi i danas oblikuju uvjete za rađanje novih svjetova – baš poput onog u kojem živimo.

