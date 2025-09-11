Jedno od najvažnijih otkrića u povijesti? Stijena iz 'svijetlog anđela' skriva najveću tajnu

Američka svemirska agencija NASA već tri godine pažljivo istražuje krater Jezero na Marsu s pomoću robotskog vozila Perseverance, za koji znanstvenici vjeruju da je nekada bio ispunjen vodom i imao sve uvjete za održavanje života.

U srpnju prošle godine ovaj robot prikupio je uzorak stijene nazvan "Sapphire Canyon" ili "Cheyava Falls", a upravo taj uzorak sada privlači pozornost cijeloga svijeta, a posebno znanstvene zajednice, jer u sebi nosi naznake mogućeg postojanja drevnih mikroba ili čak složenijih mikroorganizama.

Uzorak je dobiven iz posebne formacije poznate kao "Bright Angel", koja se nalazi u drevnom riječnom kanalu "Neretva Vallis". Kada su znanstvenici analizirali stijenu s pomoću instrumenata ugrađenih na robotskom vozilu, otkrili su nešto izuzetno zanimljivo – minerale "vivianit" i "greigit". Na Zemlji ovi minerali obično nastaju kada mikroorganizmi svojim djelovanjem mijenjaju kemiju mulja i vode. Još je uzbudljivije to što je u uzorku pronađen i organski ugljik – osnovni gradivni element života.

Jedno od najvećih otkrića u povijesti znanosti?

Nick Pope danas je novinar i predavač, a tijekom osamdesetih i devedesetih bio je šef tajnog odjela Britanskog ministarstva obrane za proučavanje nepoznatih fenomena i letjelica. Pope navodi da ovo otkriće lako može postati jedno od najvećih u povijesti znanosti.

"Ovo je vrlo uzbudljiva vijest, a implikacije su iznimno duboke – jer, ako je život nastao ne samo jednom, već dvaput u našem Sunčevom sustavu, na dvama planetima, to sugerira da život zapravo širom svemira nastaje relativno brzo i lako, što dalje upućuje na činjenicu da je svemir vjerojatno prepun različitih oblika života", navodi Pope.

Da bi se ovi uzorci detaljno ispitali, prvo bi morali stići na Zemlju, gdje bi laboratoriji NASA-e i drugih velikih istraživačkih timova mogli analizirati njihov sadržaj naprednim znanstvenim metodama. Problem je u tome što je misija povratka tih uzoraka trenutačno odgođena i mogla bi se ostvariti tek tijekom 2040-ih godina ili čak i kasnije. Do tada male epruvete koje robot "Perseverance" čuva na Marsu ostaju zatvorene – a s njima i odgovor na jedno od najvažnijih pitanja čovječanstva: jesmo li sami u svemiru.

POGLEDAJTE VIDEO: Let u svemir jeftiniji od vjenčanja u Hrvatskoj? 'Koliko je stolica? Kad smo dobivali ponude...'