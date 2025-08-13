Slučajno je na snimci uočio što je golom oku nevidljivo, ovaj misterij neće biti lako objasniti

Britanac Andrew Clifton (40) objavio je neki dan intrigantnu snimku koja je ubrzo postala hit među zaljubljenicima u ufologiju.

Naime, dok je šetao petogodišnjeg labradora Dasha, koji se usredotočio na frizbi, sasvim slučajno je kamerom zabilježio predmet koji je pored njih prošao nevjerojatnom brzinom.

Neobično viđenje odvilo se 2. kolovoza u Malvern Hillsu, a prošlo bi neopaženo da Clifton naknadno nije usporio snimku dok ju je pregledavao na mobitelu.

Andrew u tom trenutku nije ništa vidio ni čuo.

"Da, bilo je to prilično čudno iskustvo. U tom času nisam primijetio da se išta dogodilo jer se objekt kretao tolikom brzinom da ga nisam mogao vidjeti golim okom. Međutim, kada sam se kasnije tog dana vratio kući, primijetio sam nešto čudno na snimci i usporio je. Tek tada sam vidio taj predmet u punoj snazi", ispričao je Clifton, koji je zapis proslijedio u jednu Facebook grupu čiji se članovi zanimaju za ufologiju.

Rasprava se još više rasplamsala kada je snimku netko prenio na X, ali misterij još nitko nije razriješio.

"Osobno mislim da se najvjerojatnije radi o nekoj vrsti vojne opreme o kojoj javnost ne zna ništa, ali da imam konačan odgovor - nemam", rekao je autor zapisa, koji je neke ponovno podsjetio na brojna slavna viđenja u Britaniji i misao da možda ipak nismo sami na ovom planetu.