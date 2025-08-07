U kući im se ukazuje duh pokojne djevojčice? Korisnik Reddita prestravio ljude jezivim zapisima

Jedan od korisnika Reddita početkom tjedna prilično je prestravio članove te društvene mreže. Naime, objavio je tri fotografije koje možda prikazuju duha neke preminule djevojčice.

Zapisi su izazvali golem interes, a uz njih je naveo da mu ih je pokazao njegov djed tijekom večere organizirane povodom Dan zahvalnosti.

"Zezaju li me ili su ovo autentične fotografije? Mislim da moj djed i moja baka nisu dovoljno tehnološki potkovani da bi ovo namjestili", upitao je autor objave te priložio snimke na kojima se doista vidi neka djevojčica.

Foto: Reddit

Na prvoj ju je moguće uočiti kako stoji iza njegova djeda, na drugoj kako prolazi kroz sobu na "prozirnim nogama", dok se na trećoj ukazala u punoj figuri.

"Moja obitelj tu kuću je kupila prije tri ili četiri godine i morao bih se malo raspitati o njezinoj povijesti. Zasad sve što mogu reći je da je vrlo stara. Jedna je od onih kuća koje imaju starinski podrum sa zemljanim podom, a nalazi se u regiji koja se smatra bogatom ugljenom", naglasio je autor objave i dodao da je kamera osjetljiva na pokret zabilježila "prikazu" više puta.

"Djed mi je kazao da bilo još fotografija te rekao da ih je izbrisao jer ih se bojao pregledati. Što se ostalih manifestacija tiče, djed i baka su mi pričali kako su ponekad osjećali kao da ih netko dodiruje", dodao je.

Foto: Reddit

Bilo kako bilo, ovi objavljeni zapisi pošteno su isprepadali mnoge, ali naravno da se među korisnicima Reddita našlo i puno skeptika. Neki su od njih pretpostavili da je djedu bilo do šale, a kao mogućnost su naveli i da se netko u njegovu domu skriva.

"U redu, mogu će je i to, ali kako moj djed nije primijetio djevojku dok je hodala tih do njega?", uzvratio je na to autor objave.

Što vi kažete na sve?