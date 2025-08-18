Čovjek koji odbija umrijeti: Preminuo je šest puta, ali eto ga još uvijek tu! Ni liječnicima nije ništa jasno

Za mačke znamo da imaju devet života, no koliko ih ima Tanzanijac Ismail Azizi, to samo možemo nagađati. Naime, kako to prenose mnogi mediji, umro je taj muškarac dosad čak šest puta, ali se i svaki puta vraćao među nas na neobjašnjive načine.

Kako je ispričano u dokumentarcu koji ćete moći pogledati u nastavku, čudna Azizijeva priča počela je kada je teško ozlijeđen u nesreći na radu.

Liječnici su ga još tada proglasili mrtvim, no tek što je njegovo tijelo odvezeno u mrtvačnicu, sve je zapanjio kada se osvijestio i obavijestio obitelj da može prekinuti pripreme za pogreb.

No, nedugo nakon što je uspio uvjeriti sve oko sebe da nije duh, smrt ga je snašla i drugi put.

Tada su liječnici utvrdili da je izdahnuo od posljedica malarije, međutim ponovno se osvijestio dok je ležao u lijesu i pridigao uz sveopći šok te nevjericu prisutnih.

Isti scenarij se ponovio i nakon što je stradao u teškoj prometnoj nesreći, pao u bunar, odnosno nakon što je pretrpio ugriz zmije otrovnice.

Tada je, pak, u mrtvačnici ležao pokojan puna tri dana, ali je i tom prigodom nekako, slikovito rečeno, uspio pobjeći grobaru s lopate.

Na njegovu žalost, mještanima je to bilo dovoljno da ga proglase vještcem pa su ga pokušali živog spaliti u njegovu domu. Taj put su se neki ponadali da se ugušio u dimu, ali se opet pridigao u mrtvačnici prekriven ožiljcima od opeklina.

"Ljudi me smatraju najmoćnijim vještcem u našem kraju. Život se nastavio, ali osjećam da nešto nije u redu s mojim životom. Dakle, svaki put kad bih umro i vratio se, moje tijelo se ponašalo čudno", rekao je Azizi te naglasio da su mještani bježali od njega svaki puta kada bi uskrsnuo.

"Da, ljudi su me počeli tretirati kao vješticu, više nisu vjerovali da sam stvarna osoba. Svi su mislili da sam duh, a neki su me se čak i bojali zbog svega što sam prošao", rekao je.

U nastavku je tužnog glasa ustvrdio da zbog svega danas živi sam potpuno sam, izoliran od susjeda i bez supruge ili djece.

U dokumentarcu su i mještani potvrdili da ga zaobilaze u najširem mogućem luku.

"Zastrašujuće je vidjeti nekoga za koga znaš da je mrtav kako se iznova vraća u život. Svaki put kad ga ugledamo, bježimo jer ne možemo vjerovati da je čovjek", kazao je tijekom dokumentarca jedan od njegovih poznanika.