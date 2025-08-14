Žena koja tvrdi da razgovara s mrtvima pojasnila zašto ne smijete držati ogledala okrenuta prema krevetima

Leah, odnosno psychicleah na TikToku, vidovnjakinja i demonologinja koja tvrdi da može razgovarati s pokojnicima, objavila je neki dan upozorenje tijekom kojeg je pojasnila zašto ne smijete imati ogledala okrenuta prema krevetima.

Naime, tako barem tvrdi, na taj način ćete prizvati duhove!

"Nemojte držati ogledala okrenuta prema svom tijelu dok spavate. Pojavit će se neželjeni duhovi. Imat ćete sve vrste duhova u svojim domovima te će vam zatrebati netko tko ih može otjerati, među njima i entitete koji nisu osobito ugodni", rekla je.

Riječ je o teoriji iza koje stoje mnogi vidovnjaci, uostalom, praznovjerja vezana uz ugledala datiraju stotinama godina unatrag. Tako ste u prošlosti vjerojatno već čuli da ih ne smijete razbijati, ispred njih ponavljati imena ili gledati u njih u tri ujutro.

Leah je u nastavku upozorila i na to da nije pametno posjedovati rabljena ogledala te kazala da ljudi koji nemirno spavaju ili uopće ne mogu zaspati često uzrok mogu potražiti upravo u ogledalima jer upijaju energiju.

"Što god se dogodilo u domu te osobe, ući će u vaš dom. A to može uključivati i izrazito negativne stvari", pojasnila je Leah zašto je važno kod ogledala biti prvi vlasnik.

"Zato predlažem da se ogledala prekrivaju. Ako ih već tamo držite (u spavaćim sobama), prekrivajte ih krpama, dekama, čime god želite. I obavezno se molite za zaštitu", naglasila je.

Između ostalog je istaknula i to da ogledala nikad ne smiju biti okrenuta ni prema prozorima jer je to još jedan od načina da prizovete u svoj dom duhove.