Ugledni fizičar ponovio šokantnu tvrdnju da među nama žive četiri vrste izvanzemaljaca!

Fizičar dr. Eric Davis, čovjek za kojeg pojedini izvori ističu da je svojedobno radio na tajnim projektima u Pentagonu, zapanjio je zaljubljenike u ufologiju izjavom da čovječanstvo poznaje četiri vrste izvanzemaljaca!

Davis je na na svibanjskom saslušanju u Capitol Hillu spomenuo grejse (sive), nordijce, insektoide i gmazove te kazao da su upravo oni potencijalni piloti u neidentificiranim letjelicama.

Te je entitete opisao kao "humanoidne" te ih je povezao s tajnim programima obrnutog inženjeringa.

Na sve to se nadovezao i zastupnik iz Missourija Eric Burlison, član Nadzornog odbora Zastupničkog doma i kluba UAP-a (neidentificirani anomalni fenomeni), koji je u emisiji The Endless Void priznao da je čuo za identičnu klasifikaciju na privatnim konferencijama.

"Ako je istina to što je Davis rekao, ovo bi bio trenutak promjene paradigme i vlada nema pravo skrivati takvu tajnu od javnosti kojoj služi", izjavio je.

Zanimljivo, o četiri vrste izvanzemaljaca je još prije nekoliko godina javno govorio i Paul Hellyer, nekadašnji kanadski ministar obrane, koji je svojoj državi služio u vrijeme Hladnog rata.

Grejsi (sivi)

Koncept sivih kao popularnog izvanzemaljskog arhetipa ukorijenio se sredinom šezdesetih godina, uglavnom zbog poznatog slučaja otmice Betty i Barneyja Hilla.

Par je opisao kako su ih oteli mali humanoidi s glatkom sivom kožom, velikim crnim očima u obliku badema i bez tipičnih ljudskih karakteristika poput nosa ili ušiju.

Nordijci

Nordijce opisuju kao visoka i vitka bića nalik skandinavskim ljudima, s plavom kosom, plavim očima i svijetlom kožom. Često ih se povezuje sa zvjezdanim skupom Plejada.

Za te entitete navode da posjeduju naprednu tehnologiju i miroljubive namjere, a prvenstveno se ističu u predajama o NLO-ima iz pedesetih godina.

Insektoidi

Insektoidi su, u međuvremenu, dio mitologije o izvanzemaljcima barem od početka dvadesetog stoljeća, a korijeni sežu do filma Georgesa Mélièsa 'Putovanje na Mjesec' iz 1902. godine.

Ta bića pokazuju osobine slične kukcima poput višestrukih udova, egzoskeleta, mandibula, a ponekad i antena.

Gmazovi

Gmazovima se pripisuju mogućnost mijenjanja oblika i želja da potajno kontroliraju Zemlju, a njihova je popularnost porasla zahvaljujući teoretičaru zavjere Davidu Ickeu krajem 20. stoljeća.

Zanimljivo je da se slične figure poluljudi i poluzmija pojavljuju u drevnim mitovima južne i jugoistočne Azije, poput Nāge.