Znanstvenik s Harvarda upozorio: Da, moguće je da se Zemlji upravo približava izvanzemaljski brod!

I dok većina znanstvenika vjeruje da je međuzvjezdani objekt 3I/ATLAS najvjerojatnije samo komet, harvardski astrofizičar Avi Loeb ponovio je svoju teoriju kako postoji realna mogućnost da su u pitanju izvanzemaljci!

Naime, Loeb i njegov kolega analizirali su fotografije objekta koje je objavila NASA te su utvrdili da izvor njegovog sjaja vjerojatno ipak ne dolazi od Sunca.

Jer, kada bi 3I/ATLAS reflektirao svjetlost, to bi značilo da je dugačak 19 kilometara, što je malo vjerojatno, naveo je Loeb i naglasio da bi jezgra tog objekta zapravo mogla biti nuklearna.

Drugim riječima, prema njegovu mišljenju, moguće je da je u pitanju motor izvanzemaljskog broda!

"3I/ATLAS mogao bi biti svemirski brod koji pokreće nuklearna energija, a prašina koja se emitira s njegove frontalne površine mogla bi biti od prljavštine koja se nakupila na njegovoj površini tijekom međuzvjezdanog putovanja", pretpostavio je Loeb te, naravno, ipak priznao da za takvo što u ovom trenutku nema dovoljno dokaza.

"Ne možemo isključiti tu teoriju, ali da bi bila održiva, potrebni su konkretniji dokazi", rekao je.

Kao što smo naveli, NASA u ovom trenutku klasificira objekta veličine Manhattana kao komet, međutim Loeb smatra kako "profil sjaja oko Atlasa implicira da jezgra dominira promatranom svjetlošću".

"Najjednostavnije tumačenje je da jezgra 3I/ATLAS-a sama proizvodi većinu svjetlosti", napisao je u radu objavljenom u nedjelju.

Zanimljivo je dodati, objekt će proći pored Marsa i Jupitera, što je dodatno pojačalo Loebove sumnje da je u pitanju izviđačka misija koju provodi znatiželjna međuzvjezdana inteligencija.

Podsjetimo, misteriozni kozmički uljez prvi je put uočen 1. srpnja nakon što ga je otkrio Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS), a prema unutarnjem Sunčevom sustavu kreće se brzinom od 240 000 km/h.