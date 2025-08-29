Živimo u zastrašujućim vremenima: Više vam apsolutno ništa i nigdje nije sigurno

Računalni virusi praktički postoje od prvih osobnih računala. Prvi široko rasprostranjeni virus stvorili su 1986. godine dva brata iz Pakistana. Virus 'Brain' zapravo je stvoren kako bi braća mogla pratiti one koji su ilegalno kopirali njihov softver namijenjen medicinskim ustanovama. Iako se širio isključivo putem 'zaraženih' disketa, 'Brain' je u to vrijeme uspio zaraziti preko 100 000 računala diljem svijeta, uglavnom u vladinim ustanovama, bolnicama, pa čak i nekim velikim globalnim medijima.

Gotovo 40 godina kasnije, svijet se mnogo promijenio, posebno kada je riječ o informacijskoj tehnologiji. Internet nije ni postojao u 1980-ima - početkom današnjeg Interneta smatra se izum World Wide Weba (WWW servisa) u CERN-ovom institutu za nuklearna istraživanja u Švicarskoj krajem 1989., a službeno je u većim razmjerima nastao početkom 1991. Statistike pokazuju da je danas diljem svijeta aktivno najmanje 2,5 milijarde različitih računala, od prijenosnih računala, igraćih računala i radnih stanica, do velikih servera i superračunala.

Samo u 2024. godini proizvedeno je 262 milijuna novih računala, dok se do kraja ove godine očekuje da će se ta brojka povećati za još 63 milijuna. Tome, naravno, treba dodati i gotovo nevjerojatnu brojku od 7,21 milijarde aktivnih pametnih telefona i tableta u svijetu, koji su također vrsta računala - i to vrlo moćnog. Današnji prosječni pametni telefon nekoliko je stotina tisuća puta brži od PC računala od prije tri desetljeća. Također, današnji pametni telefoni obrađuju informacije brzinom koja se mjeri u teraflopsima (TFLOPS, trilijun matematičkih operacija u sekundi), tj. nekoliko milijardi programskih instrukcija za obradu svake sekunde.

Opasan 'Bluesnarfing'

Još jedan hakerski napad koji je postao popularan u posljednjih nekoliko godina je takozvani 'Bluesnarfing', od engleskih riječi 'Bluetooth' i 'snarf', što u žargonu znači 'krasti'. Iako 'Bluetooth' (engleski 'Blue tooth') tehnologija za bežično povezivanje dva ili više uređaja postoji od kraja devedesetih godina prošlog stoljeća, u masovnu upotrebu ušla je tek s velikom popularnošću pametnih telefona, tableta, bežičnih slušalica, pametnih satova itd.

Zapravo, 'Bluetooth' povezivost danas se nalazi gotovo svugdje - u automobilima, igraćim konzolama, tipkovnicama, audio uređajima, zvučnicima. Zapravo, 'Bluetooth' je danas najraširenija moderna tehnologija, a godišnje se proizvode stotine milijuna novih uređaja s 'Bluetooth' povezivošću. Upravo zato su hakerski napadi 'Bluesnarfinga' daleko opasniji od napada na WiFi mreže ili poslužitelje.

Već nekoliko godina velike online trgovine, posebno kineske, relativno lako pronalaze takozvane 'multi-tool' uređaje, koji imaju ugrađen softver za napade i na WiFi mreže i na razne vrste Bluetooth uređaja. Takvi 'multi-tool' uređaji mogu otključati nove modele automobila, pametne brave na kućama ili trgovinama, uključiti i isključiti ogroman raspon kućanskih aparata, pa čak i 'klonirati' postojeće uređaje. Jedan od najpoznatijih ovih uređaja je 'Flipper Zero', koji se na internetu prodaje kao 'uređaj za testiranje mreže' i, na neki način, legalan je.

Sada napadaju i iz zraka

Postoje i puno napredniji uređaji, poput 'Porta Hacka' i 'HackRF-a', koji su takozvani 'prijemnici', tj. mogu primati i slati podatke na cijelom rasponu WiFi, Bluetooth i drugih bežičnih mreža. Posebno su opasni uređaji koji mogu 'presresti' RFID i NFC signale - standarde koji se široko koriste za beskontaktna plaćanja te praćenje i nadzor robe u maloprodaji i velikim skladištima i distribucijskim centrima.

Mislite li da je to sve? Oh ne, nije, nipošto. U protekloj godini hakeri su (ne)očekivano uspjeli kombinirati ove 'multi-tool' uređaje s dronovima, a napadi i krađa podataka sada se mogu izvoditi iz zraka. Također, napredne verzije ovih 'letećih hakera' mogu se čak programirati za presretanje 'ADS-B' i 'AIS' signala iz aviona i brodova.

