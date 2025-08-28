Slučajevi koji su isplivali iz vojske šokirali Nijemce: 'Svaki slučaj je previše!'

Hitlerov pozdrav, rasističke primjedbe, desno-ekstremne pjesme: njemačka vojska (Bundeswehr) je 2024. godine otpustila znatno više vojnika zbog desničarskih incidenata nego godinu dana ranije. Ukupno je zbog toga prošle godine otpušteno 97 pripadnika Bundeswehra.

To je navedeno u još neobjavljenom odgovoru njemačke vlade na parlamentarno pitanje zastupnice Ljevice u Bundestagu Zade Salihović, koji je javni servis WDR dobio na uvid. U 2023. godini otpuštena su 62 vojnika zbog davanja rasističkih ili desno-ekstremnih izjava ili zbog povezanosti s desničarskim skupinama.

U svom najnovijem odgovoru Ministarstvo obrane SR Njemačke navodi ukupno 280 sumnjivih slučajeva desnog ekstremizma – oko 30 posto više nego 2023. U Izvješću Saveznog parlamentarnog povjerenika početkom 2025. godine već je ukazano na porast broja slučajeva, objavio je Deutschewelle.

Ministarstvo obrane među ostalim navodi i ovaj slučaj: vojnik u Kölnu navodno je pjevao desno-ekstremne pjesme i pozdravljao Hitlerovim pozdravom u svibnju 2024. Ne samo jednom, već više puta. To je jedan od desetaka primjera koji trenutno izazivaju zabrinutost u Bundeswehru.

Vojnici su pozdravljali Hitlerovim pozdravom

U više od 17 potvrđenih slučajeva samo u 2024. godini vojnici Bundeswehra navodno su pozdravljali Hitlerovim pozdravom. Ali je mnogo više prijava o sumnjivim slučajevima stiglo do odgovornih: oko 50 vojnika osumnjičeno je da su prošle godine pozdravljali Hitlerovim pozdravom.

Prema odgovoru savezne vlade, oko 60 optuženih vojnika u početku je zadržalo pristup oružju. Više od 20 optuženih vojnika očito je još uvijek bilo raspoređeno na dužnosti instruktora. Ovi se brojevi prvenstveno odnose na vojnike i još ne uključuju pričuvnike Bundeswehra. Sveobuhvatno izvješće Koordinacijskog ureda za slučajeve sumnje na ekstremizam pri Ministarstvu obrane s daljnjim brojkama očekuje se naredni tjedan.

Oporbena političarka Zada Salihović smatra da je rastući broj incidenata desnih ekstremista alarmantan: "U nekim slučajevima optuženi su i dalje imali pristup oružju ili su čak radili kao instruktori i nadređeni. S obzirom na prijetnju koju predstavljaju vojno obučeni desni ekstremisti potrebni su veći napori", rekla je Salihović. Svatko tko odbacuje demokraciju, kaže ona, ne bi smio nositi uniformu ili oružje.

Ministarstvo obrane: 'Samo vrlo malo slučajeva'

Savezno ministarstvo obrane istaknulo je da 280 slučajeva, u odnosu na ukupan broj zaposlenika, predstavlja "samo vrlo mali broj". Bundeswehr trenutno zapošljava oko 180.000 vojnika, kao i regruta, te dodatnih 80.000 civilnih zaposlenika.

Međutim, "svaki slučaj ekstremizma je previše i ne može se tolerirati", rekla je glasnogovornica Ministarstva obrane u odgovoru na pitanje zastupnice Ljevice: "Borba protiv desnog ekstremizma jedna je od najvećih prijetnji demokraciji. Borba protiv ekstremizma u Bundeswehru ostaje naš najveći prioritet."

Henning Otte (CDU), parlamentarni povjerenik za oružane snage njemačkog Bundestaga, u razgovoru za WDR je govorio o poboljšanoj pravnoj situaciji za borbu protiv ekstremista u njemačkoj vojsci. On kaže da je prethodna savezna vlada 2023. godine umanjila prepreke za otpuštanje vojnika. Bundeswehr već godinama provodi dosljedne mjere za borbu protiv ekstremizma, kaže Otte.

Učinkovita provedba sigurnosnih provjera

Međutim, političar CDU-a također je pozvao na bržu obradu sumnjivih slučajeva od strane Vojne kontraobavještajne službe te na brzu i učinkovitu provedbu sigurnosnih provjera. "Proces se mora hitno ubrzati, jer je neprihvatljivo da sumnjivi slučajevi, a posebno novi zahtjevi, moraju predugo čekati na potreban pregled od strane Vojne kontraobavještajne službe", rekao je parlamentarni povjerenik za oružane snage. "Vojna kontraobavještajna služba igra središnju ulogu u identificiranju rizika i stoga mora biti opremljena za brzo i učinkovito ispunjavanje svojih zadataka", kaže on.

Savezni ured za vojnu kontraobavještajnu službu (BAMAD) je vojna obavještajna služba unutar Bundeswehra i odgovorna je za identificiranje ekstremista u Bundeswehru. Desni ekstremisti u uniformama i dalje čine najveći broj slučajeva. Od ukupno 305 takozvanih "kontraobavještajnih operacija" u 2024. godini više od 200 operacija povezano je s desnim ekstremizmom, prema izvješću Saveznih oružanih snaga.

POGLEDAJTE VIDEO Oliver Frljić je razlog zabrane festivala u Benkovcu? Donosimo sve njegove kontroverze