Vukovi se spustili u selo, jedan napao dijete: 'Nismo sigurni ni u vlastitom dvorištu'

Vuk je napao petogodišnje dijete, javljaju srpski mediji. Napad se dogodio u srijedu poslijepodne u selu Brod koje se nalazi u kosovskoj općini Štrpce, javlja Blic.

Incident se dogodio u blizini obiteljske kuće, a prema navodima očevidaca, dijete je iznenada napala divlja zvijer. Iz policijske postaje u Štrpcu potvrđeno je da je riječ o napadu vuka.

“Povrijeđeno dijete odmah je prevezeno u ambulantu u Štrpcu, gdje mu je pružena prva medicinska pomoć, a zatim prebačeno u bolnicu u Uroševcu. Dijete nije životno ugroženo i izvan je životne opasnosti, iako je zadobilo ozljede koje zahtijevaju daljnji oporavak i nadzor”, navodi se iz policijske postaje Štrpce.

Uznemireni mještani

Kako prenosi Kossev, ovaj događaj dodatno je uznemirio mještane općine Štrpce, koji su i ranije svjedočili pojavljivanju divljih životinja u blizini svojih domaćinstava.

Prije samo nekoliko tjedana medvjed je u selu Viča napao i usmrtio domaću kozu, što je izazvalo zabrinutost među stočarima i poljoprivrednicima. “Nakon ovoga više nismo sigurni ni u vlastitom dvorištu. Strahujemo za djecu i stoku, jer se čini da su vukovi i medvjedi sve češće blizu naselja”, kaže jedan od mještana.

Stanovnici općine Štrpce apeliraju na nadležne institucije da poduzmu dodatne mjere zaštite i pojačaju nadzor nad kretanjem divljih životinja, kako bi se spriječili novi napadi i povećala sigurnost lokalnog stanovništva.

