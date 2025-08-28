Odvratna pošast poharala umiljate životinje: Neki ih zovu zombiji

Skupina zečeva u američkoj saveznoj državi Colorado šokirala je stanovnike i korisnike društvenih mreža nakon što su opaženi s grotesknim, rogatim izraslinama na glavi i licu. Iako izgledaju kao da su ispali iz horor filma, znanstvenici poručuju da razloga za paniku nema, zečevi naime boluju od relativno česte virusne infekcije, piše NBC News.

Radi se o Shopeovom papilomavirusu, koji kod zečeva uzrokuje bradavičaste izrasline nalik na rogove. Najnoviji slučajevi zabilježeni su u Fort Collinsu, gradiću oko 100 kilometara sjeverno od Denvera. Fotografije zaraženih zečeva ubrzo su osvojile društvene mreže, gdje su im nadjenuti nadimci poput „Frankenstein zečevi“, „zečevi demoni“ ili „zombie zečevi“.

Iako za mnoge novi i šokantni, slučajevi ovih bolesti nisu nikakva novost. Virus je poznat gotovo jedno stoljeće, a svojevremeno je čak poslužio kao inspiracija za nastanak sjevernoameričkog mita o „jackalopeu“ – zeču s rogovima.

No bolest ima i znatno šire znanstveno značenje: upravo je proučavanje ovih izraslina na zečevima pomoglo znanstvenicima da bolje razumiju povezanost virusa i nastanka karcinoma, uključujući i danas poznati ljudski papilomavirus (HPV), koji može uzrokovati rak vrata maternice. Virus je ime dobio po dr. Richardu E. Shopeu, profesoru sa Sveučilišta Rockefeller, koji ga je identificirao 1930-ih godina.

Glas znanstvenika iz Colorada

Prema riječima Kare Van Hoose, glasnogovornice agencije Colorado Parks and Wildlife, slučajevi zaraženih zečeva najčešći su upravo ljeti, kada su buhe i krpelji – glavni prijenosnici – najaktivniji.

„Nije neuobičajeno vidjeti ovakve zečeve. Virus se prenosi između zečeva, ali ne i na druge vrste, uključujući ljude i kućne ljubimce“, naglasila je.

Van Hoose je pojasnila da izrasline izgledaju poput bradavica, ali ako narastu dulje, mogu podsjećati na rogove. Iako neugledne, najčešće ne predstavljaju opasnost za životinje, osim ako narastu na očima ili ustima te tako ometaju hranjenje.

„Zečevi imaju jak imunološki sustav i kad ga svladaju, izrasline jednostavno nestanu“, dodala je. Stanovnici Fort Collinsa i dalje viđaju „rogate“ zečeve po gradu, no stručnjaci smiruju javnost – riječ je o prastaroj bolesti koja nije prijetnja ljudima, već zanimljiva prirodna pojava s važnim mjestom u povijesti znanosti i folklora.

