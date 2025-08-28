Smaknuo dva policajaca pa pobjegao u šumu: Traje opsežna potraga, policija izdala upozorenje

U tijeku je potraga za ubojicom, 56-godišnjim Dezijem Freemanom, teško naoružanim i iskusnim u vještinama preživljavanja u divljini, objavila je policija savezne države Victoria u Australiji pozivajući lokalno stanovništvo da ostanu u kućama.

Freeman je u utorak na svom imanju ubio dvojicu policajaca koji su došli s nalogom za pretres kuće. Još jedan detektiv je upucan, ali njegove rane nisu opasne po život, piše SkyNews.

Nakon ubojstva Freeman je pobjegao u obližnju šumu i od tada traje intenzivna potraga za njim. Policija nije otkrivala detalje nalog za pretres Freemanove imovine niti je li njegov napad na policajce bio ideološki motiviran. Među policajcima koji su pokušali izvršiti nalog za pretres bili su i pripadnici jedinice koja istražuje seksualne delikte i zlostavljanje djece.

Od prije poznat policiji

U presudi Vrhovnog suda Viktorije iz 2024. godine, gdje je Freeman pokušao osporiti dugotrajnu suspenziju vozačke dozvole, sudac je primijetio da je muškarac imao "povijest neugodnih susreta s policajcima".

U svojim podnescima sudu, Freeman je policajce nazvao "nacistima" i "terorističkim nasilnicima".

