Uzbuna u Danskoj zbog Trumpovih krtica: 'Cijela nevolja oko Grenlanda još nije gotova'

Dansko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je najvišeg američkog diplomata u zemlji zbog izvješća da američki državljani povezani s predsjednikom Donaldom Trumpom provode tajne operacije utjecaja na Grenlandu, javlja Financial Times.

Šef danske diplomacije Lars Løkke Rasmussen izjavio je da postoje “strani akteri” koji nastoje oblikovati budućnost samoupravnog otoka i da su takvi pokušaji “neprihvatljivi”.

Na razgovor je pozvan Mark Stroh, otpravnik poslova u američkom veleposlanstvu u Kopenhagenu i trenutačno najviši američki diplomat u Danskoj. “Važno je da steknemo jasniju sliku kako bismo i u Danskoj i na Grenlandu znali s čime se potencijalno suočavamo”, rekao je Rasmussen. Bijela kuća reagirala je poručivši kako “Danci trebaju ostati mirni”.

Strah od destabilizacije odnosa

Trumpovo ranije inzistiranje da SAD preuzme kontrolu nad Grenlandom te odbijanje da isključi upotrebu sile dodatno je zabrinulo Kopenhagen. Danska sigurnosno-obavještajna služba (PET) potvrdila je da Grenland predstavlja metu različitih kampanja utjecaja, čiji je cilj izazvati razdor između Danske i Grenlanda. DR, javni danski servis, izvijestio je kako su tri američka državljana u vezi s Trumpovom administracijom prikupljala informacije i pokušavala provoditi propagandne operacije na otoku.

Iako su pojedini visoki dužnosnici sugerirali da je riječ o amaterskim pokušajima bez poveznice s američkom obavještajnom zajednicom, danski političari izrazili su zabrinutost. “To znači da cijela nevolja oko Grenlanda još nije gotova”, izjavio je bivši ministar vanjskih poslova Martin Lidegaard.

Grenlandska zastupnica u danskom parlamentu Aaja Chemnitz istaknula je da je “neprihvatljivo pokušavati infiltrirati grenlandsko društvo”, naglasivši kako Grenland sam mora odlučiti o vlastitoj budućnosti.

Dodatne napetosti izazvala je nedavna odluka Trumpove administracije o obustavi radova na gotovo završenom vjetroparku u vlasništvu danske kompanije Ørsted, što je značajan udarac danskom gospodarstvu.

Istodobno, danska premijerka Mette Frederiksen uputila je ispriku tisućama grenlandskih žena koje su tijekom desetljeća prisilno podvrgavane ugradnji kontracepcijskih spirala. “Ne možemo promijeniti ono što se dogodilo, ali možemo preuzeti odgovornost. U ime Danske, želim reći: oprostite”, poručila je Frederiksen.

Mnogi Grenlanđani upravo taj slučaj koriste kao argument za zahtjeve za neovisnošću. Međutim, ankete pokazuju da 57.000 stanovnika otoka zasad ostaje oprezno jer se boje gubitka ekonomske sigurnosti.

