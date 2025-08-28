Ogorčeni prosvjednici kamenovali predsjednika dok je virio kroz krov limuzine

Argentinski predsjednik Javier Milei nije ozlijeđen nakon što je na njega bačeno kamenje tijekom predizbornog skupa u blizini Buenos Airesa u srijedu, rekao je njegov glasnogovornik. Milei je stajao na stražnjem sjedalu i virio kroz krovni otvor vozila koje se kretalo ulicama Lomas de Zamore, predgrađa Buenos Airesa.

🇦🇷 Javier Milei é retirado às pressas de uma carreata da campanha eleitoral após ser alvo de pedras e garrafas atiradas pela população. pic.twitter.com/Ty8auucvSf — Eixo Político (@eixopolitico) August 27, 2025

Milei je sigurno evakuiran s događaja u Lomas de Zamori, siromašnom predgrađu glavnog grada, objavio je glasnogovornik Manuel Adorni na X-u. Lokalni mediji izvijestili su o sukobima između pristaša i protivnika tog libertarijanskog vođe, a policija je zbog incidenta nakratko i privela dvije osobe.

Nekoliko vladinih dužnosnika okrivilo je za napad sljedbenike "kirchnerizma", misleći na politički tabor bivše predsjednice Cristine Fernández de Kirchner.

Milei je kasnije na X-u objavio fotografiju na kojoj se smiješi sa svojom sestrom, glavnom tajnicom ureda predsjednika Karinom Milei, i zastupnikom Joséom Luisom Espertom.

Sukobi prije govora

Taj ekscentrični krajnje desni populist, relativni novak na političkoj sceni, vodi kampanju za svoju stranku La Libertad Avanza uoči lokalnih izbora 7. rujna u pokrajini Buenos Aires. Sukobi su izbili i u ponedjeljak na drugom skupu u Junínu prije nego što je Milei održao govor.

Predsjednik je polarizirao Argentinu dubokim mjerama štednje usmjerenim na smanjenje duga i obuzdavanje inflacije. Iako se inflacija smanjila, a proračun uravnotežio, mnogi su izgubili posao, dok su a subvencije za energiju i javni prijevoz smanjene.

Njegova vlada također se bori s korupcijskim skandalom. U nj je uključena farmaceutska tvrtka koja je navodno plaćala mito kako bi si osigurala višemilijunske ugovore s agencijom za brigu o osobama s invaliditetom.

Sumnja se da je umiješana i predsjednikova sestra Karina, koja se smatra osobom od ključnog utjecaja u vladi. Skandal je uzrokovao značajan pad predsjednikovog rejtinga.