Ona osvaja influencersku scenu: Zbog viška kilograma bila zlostavljana, a sad ih ponosno pokazuje

Petra Grdošić (25) iz Jastrebarskog jedna je od aktivnijih influencerica koju na Instagramu prati gotovo 10.000 ljudi, a prisutna je i na TikToku. Najveća podrška joj je zaručnik s kojim često dijeli zajedničke fotografije s putovanja, dok pratitelje osvaja sadržajem posvećenim prirodi, modi i kuhanju. Iako je u djetinjstvu bila zlostavljana zbog viška kilograma, danas svojim primjerom inspirira mnoge da zavole sebe i žive bez nesigurnosti.

