Srbija na svjetskim naslovnicama: Gubi li Vučić podršku?

KAOS NA ULICAMA /

Vrijeme da se prestane popuštati autoritarnom predsjedniku Srbije" stoji naslov na Financial Timesu, a potpisuje ga cijelo uredništvo tog uglednog medija. Kad oni kažu to u pasivu "se prestane popuštati" misle da je vrijeme da srpskom predsjedniku okrenu leđa i Europska unija i Washington. I ne samo to - ovaj tjedan i CNN, njemački ARD, francuski Le Monde svi izvještavaju o prosvjedima. Pisali su i dosad tu i tamo o događajima u Srbiji, ali sad dosta oštrije opisuju reakcije Vučića. Znači li to da kreću puhati neki novi vjetrovi?

