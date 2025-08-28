Pomaknula je granice i izgledom podijelila svijet: 'Ja nisam model, nego sportašica'

Ronda Rousey (38) jedno je od najpoznatijih imena u borilačkom sportu u posljednjih 20 godina, žena koja je pomaknula granice u Strikeforceu, UFC-u i kompletni MMA približila široj publici. Danas je Ronda Rousey daleko od sporta. Majka je dvije kćerkice koje je dobila sa suprugom Travisom Browneom, a drugo je dijete rodila početkom ove godine. Ronda je u potpunosti posvećena obitelji i ulozi majke, supruge, kućanice... No, vratimo se mi u prošlost, kad je Ronda Rousey žarila i palila u judu i MMA.

Rousey je tijekom godina bila izložena dvostrukim standardima: s jedne strane, očekivalo se da kao borkinja izgleda snažno i nepokolebljivo, a s druge je često bila meta kritika jer se njezina tjelesna građa nije uklapala u tradicionalne predodžbe o ženskoj ljepoti. Na društvenim mrežama i u medijima nerijetko je bila uspoređivana s muškim borcima, dok su se komentari o njezinu izgledu često stavljali ispred njezinih sportskih postignuća.

Neumoljiva borkinja

Kao olimpijska judašica i prva velika zvijezda ženskog UFC-a, Rousey je izgradila reputaciju neumoljive borkinje čije su borbe privlačile milijune gledatelja, a parter bio specijalnost i njezino najjače oružje kojim je lomila suparnice. Vrhunac tog dijela sportskog puta, prije slobodne borbe, bio je na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008., gdje je osvojila brončanu medalju – prvu olimpijsku medalju za Sjedinjene Američke Države u ženskom judu.

MAJKO DRAGA / Marija Šarapova je neprepoznatljiva: Nekad najljepšu sportašicu nećete prepoznati, ne sliči sama sebi

Taj uspjeh dao joj je reputaciju uporne i beskompromisne natjecateljice. Nakon toga, sportska karijera Ronde Rousey nezaustavljivo je krenula prema gore i nekoliko godina kasnije, u jednom je trenutku Ronda Rousey bila najpopularnije lice UFC-a. Prije UFC-a, a nakon judo karijere, Rousey je stekla status nezaustavljive borkinje zahvaljujući svojoj specijalnosti – poluzi na ruci (armbaru). U Strikeforceu je postala prvakinja bantam kategorije, a nakon prelaska u UFC ušla je u povijest kao prva ženska prvakinja i lice koje je populariziralo ženske borbe.

Dominacija i karizma

Rousey je obranila pojas čak šest puta i nizala impresivne pobjede, od kojih su mnoge trajale manje od minute. Njezina dominacija u kavezu, karizma i prepoznatljiv stil učinili su je globalnom sportskom zvijezdom. U jednom trenutku postala je i jedno od najtraženijih imena u svijetu sportskog marketinga – krasila je naslovnice prestižnih časopisa, uključujući Sports Illustrated, a njezini intervjui i nastupi redovito su privlačili veliku pažnju. Nakon UFC-a, Rousey je 2018. godine debitirala u WWE-u, gdje je vrlo brzo stekla status velike zvijezde i osvojila titulu prvakinje. Time je pokazala da njezin talent i karizma nadilaze jedan sport.

Ronda Rousey nije samo prvakinja i sportašica – ona je pionirka ženskog dijela slobodne borbe. Zahvaljujući njoj, ženske borbe u UFC-u dobile su mainstream pažnju i legitimnost, a nove generacije sportašica dobile su uzor i dokaz da mogu ravnopravno stajati uz bok muškim kolegama.

'Cilj mi je bio biti najbolja'

Kako je sama jednom izjavila:

"Moj cilj nikad nije bio biti najbolja žena u ovom sportu. Moj cilj je bio biti najbolja – točka."

No, paralelno s vrhunskim sportskim uspjesima, njezina fizička transformacija i izgled postali su tema brojnih rasprava i kritika.

Rousey je nakon uspješne MMA karijere zakoračila i u svijet profesionalnog hrvanja (WWE), a kasnije i u filmsku industriju. Prilagodba različitim ulogama zahtijevala je i promjene u njezinu tijelu. Mišićava figura, koja je bila simbol snage i izdržljivosti, postala je meta podjela – dok su je jedni slavili kao primjer žene koja ruši stereotipe, drugi su je napadali zbog "previše muževnog izgleda" ili, pak, komentirali kada je izgubila na masi nakon odlaska iz MMA-a...

U jednom intervjuu Rousey je progovorila o pritisku da stalno izgleda savršeno:

"Ljudi zaboravljaju da sam ja sportašica, a ne model. Moj posao je pobjeđivati u borbama, a ne uklopiti se u tuđu ideju kako bi žena trebala izgledati."

Kritike i dvostruki standardi

Rousey je tijekom godina bila izložena dvostrukim standardima: s jedne strane, očekivalo se da kao borkinja izgleda snažno i nepokolebljivo, a s druge je često bila meta kritika jer se njezina tjelesna građa nije uklapala u tradicionalne predodžbe o ženskoj ljepoti. Na društvenim mrežama i u medijima nerijetko je bila uspoređivana s muškim borcima, dok su se komentari o njezinu izgledu često stavljali ispred njezinih sportskih postignuća.

Ona je na to uzvratila jednostavno, ali snažno:

"Ako bih pokušavala zadovoljiti svačije standarde ljepote, ne bih imala vremena baviti se onime što volim."

Odgovor sportašice

Unatoč kritikama, Rousey nikada nije dopustila da je komentari obeshrabre. U razgovorima s medijima naglašavala je da fizički izgled nikada nije bio njezin prioritet, već uspjeh i disciplina.

"Ja ne treniram da bih izgledala dobro na plaži. Trenirala sam da bih lomila ruke i gušila ljude – i bila sam vraški dobra u tome." – izjavila je jednom prilikom.

Taj beskompromisan stav dodatno je inspirirao mnoge mlade sportašice koje u njoj vide uzor.

Simbol snage i autentičnosti

Danas, iako više nije aktivna u MMA-u, Rousey ostaje simbol borbe protiv stereotipa i pritisaka s kojima se žene u sportu suočavaju, slično kao i njezina sportska kolegica, američka ragbi zvijezda Ilona Delsing Rosa Maher.

“Uvijek dobijem komentare da me zovu muškarcem, da sam muškobanjasta, pitaju jesam li na steroidima... Oni žene stavljaju u određeni kalup, misle da bi žene trebale biti nježne i krhke... ali to nije istina", rekla je svojedobno Ilona Delsing Rosa Maher.

Pisali smo o tome ovog ljeta, a galeriju i tekst možete vidjeti, odnosno pročitati - OVDJE.

Rondina karijera isto je podsjetnik da fizička transformacija ne bi trebala biti povod za kritike, već dokaz prilagodljivosti i upornosti.

"Ljepota prolazi, tijela se mijenjaju, ali ono što ostaje jest ono što ste postigli i kakav trag ostavite iza sebe," zaključila je Rousey u jednom od svojih najcitiranijih intervjua.