Srbin širok kao ormar ima opake planove u Zagrebu

Regionalna MMA scena s nestrpljenjem iščekuje 6. rujna 2025. godine, datum kada će zagrebačka Arena postati epicentar borilačkog spektakla u organizaciji Fight Nation Championshipa. Nakon što je priredba FNC 23 u Beogradu oborila sve rekorde gledanosti i postavila nove standarde, vodeća MMA organizacija jugoistočne Europe priprema još veći događaj za hrvatsku prijestolnicu. U glavnoj borbi večeri, za pojas prvaka teške kategorije, rukavice će ukrstiti aktualni prvak Ivan Vitasović i jedan od najopasnijih boraca regije – srpski nokauter Darko "The Hammer" Stošić (193 cm, 111 kg). Za Stošića, ovo nije samo borba za titulu; to je povratak na mjesto uspjeha, prilika za ispisivanje povijesti u FNC-u i završetak priče koja je započela prije jednog desetljeća.

Od judaškog tatamija do svjetske elite

Priča o Darku Stošiću (33, 21-7) priča je o predanosti, sirovoj snazi i nezaustavljivoj volji za pobjedom. Rođen 9. veljače 1992. godine u Laćarku, svoj borilački put započeo je na judaškom tatamiju. Njegov izniman talent brzo je došao do izražaja, a rezultati su govorili sami za sebe: deset puta bio je nacionalni prvak, osvojio je dva balkanska prvenstva u mlađim kategorijama, a proglašen je i najboljim sportašem sportskog društva Crvena Zvezda. Ta dominantna karijera u judu izgradila je temelje discipline i borbene inteligencije koji će ga kasnije definirati u MMA kavezu.

Profesionalnu MMA karijeru započeo je 2012. godine i munjevitom brzinom stekao reputaciju razornog udarača. Njegov nadimak "The Hammer" (Čekić) savršeno opisuje snagu koju posjeduje u svojim rukama. S impresivnim skorom od 12-1, Stošić je privukao pažnju najboljih europskih organizacija, uključujući Final Fight Championship (FFC), gdje je osvojio naslov europskog prvaka u teškoj kategoriji. Vrhunac njegove dotadašnje karijere stigao je krajem 2017. godine, kada je potpisao ugovor s najprestižnijom svjetskom MMA organizacijom – UFC-om. Nakon iskustva na najvećoj svjetskoj pozornici, karijeru je nastavio u poljskom KSW-u, jednoj od najjačih europskih promocija. Tamo je ispisao povijest postavši prvi borac koji je čak pet puta osvojio bonus za najbolji nokaut večeri, čime je zacementirao svoj status elitnog "finishers".

Revanš desetljeća: Vitasović vs. Stošić II

Glavna borba večeri na priredbi FNC 24 nosi povijesnu težinu. Bit će to točno deset godina nakon prvog okršaja između Stošića i Vitasovića. Tada, na samim počecima svojih karijera, na FFC 21 eventu 2016. godine, Stošić je slavio prekidom u prvoj rundi. Od tada su obojica prošla trnovit put, stekla neprocjenjivo iskustvo i izgradila se u borce kakvi su danas – iskusni veterani na vrhuncu svoje moći.

Ivan Vitasović (33, 13-6-1), pulski borac i aktualni FNC prvak, u međuvremenu je postao kralj teške kategorije, obranivši pojas dva puta spektakularnim nokautima. U FNC kavez se vraća nakon gotovo dvogodišnje pauze i dvije borbe u KSW-u, spreman za treću obranu naslova. Za njega, Stošić predstavlja najveći izazov u karijeri – borac s UFC i KSW pedigreom koji ga je već jednom pobijedio.

Foto: Profimedia

S druge strane, Darko Stošić u Zagreb dolazi s jasnim ciljem, opakim planom - osvajanje FNC teškaške titule. Nakon što ga je ozljeda spriječila da nastupi na FNC 23 priredbi u Beogradu, sada se vraća snažniji nego ikad. Njegova borba za pojas u FNC-u dolazi nakon neuspješnog napada na KSW titulu protiv Phila De Friesa, što samo potvrđuje da se konstantno bori na najvišoj razini. Ovaj meč za njega je prilika da dokaže svoju dominaciju i doda još jedan prestižni pojas u svoju bogatu kolekciju.

"Čekić" se brusi u Zagrebu za konačni obračun

Stošićeva predanost ovom meču vidljiva je i u njegovim pripremama. Iako dolazi kao izazivač na "gostujući" teren, srpski borac je odlučio brusiti formu upravo u srcu Hrvatske. Svoj kamp smjestio je u zagrebačku dvoranu American Top Teama, gdje pod budnim okom nizozemskog kickboxing trenera Nikolaija Hemmersa radi na svojim udaračkim vještinama. Nedavno je na svom Instagram profilu podijelio isječak s treninga fokusera, pokazujući ubojite kombinacije. "Na kraju, napravili smo par nizozemskih kombinacija. Obožavam ih", napisao je Stošić, dajući do znanja da za Vitasovića priprema pravi vatromet u stojci.

Foto: Antonio Ahel/pixsell

Njegov prethodni nastup u FNC-u, na priredbi FNC 17 protiv Mirana Fabjana, pokazao je svu njegovu borbenu zrelost. U meču koji je bio popraćen ogromnim interesom javnosti, Stošić se našao u problemima na samom početku, preživjevši čak dva nokdauna. Međutim, pokazao je mirnoću i iskustvo bivšeg UFC borca, preživio nalet protivnika, prebacio borbu u parter i završio meč brutalnim "ground-and-pound" udarcima. Ta pobjeda demonstrirala je da nije samo jednodimenzionalni nokauter, već kompletan borac sposoban prilagoditi se i pobijediti čak i kad se nađe u naizgled bezizlaznoj situaciji.

FNC 24 u Areni Zagreb obećava biti najjači borilački događaj u povijesti regije, a dvoboj Stošića i Vitasovića njegova je kruna. To je sudar dva titana, revanš koji se čekao desetljeće i borba koja će definirati nasljeđe oba borca. Hoće li "Čekić" ponovno biti koban za pulskog prvaka ili će Vitasović uspjeti obraniti pojas i osvetiti jedini poraz prekidom u karijeri, saznat ćemo 6. rujna. Jedno je sigurno – publika može očekivati više borbi, više adrenalina i spektakl za pamćenje. Ulaznice za ovaj povijesni događaj dostupne su putem sustava Eventim, a FNC 24 u izravnom prijenosu moći ćete gledati na platformi VOYO.

