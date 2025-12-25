Ovako izgleda Božić u domu Bieberovih: Pokazao je svog sina, a za oko nam je zapeo jedan detalj

Kanadska pop zvijezda Justin Bieber (31) podijelio je sa svojim milijunima pratitelja rijedak uvid u obiteljsku blagdansku idilu, objavivši niz fotografija na Badnjak. U središtu objave, koja je brzo prikupila stotine tisuća reakcija, nalazi se njegov sin Jack Blues, kojeg je dobio sa suprugom manekenkom Hailey Bieber (29) u kolovozu 2024.

Blagdanska idila u domu i zrakoplovu

Iako objava nema nikakav opis, emotivne fotografije govore više od riječi. Prva slika prikazuje toplu i ugodnu atmosferu dnevnog boravka, s okićenim božićnim drvcem, poklonima i upaljenim kaminom iznad kojeg vise božićne čarape. Scena odiše mirom i obiteljskom srećom, pružajući obožavateljima intiman pogled na proslavu Božića u domu Bieberovih.

Zanimljivo je da unatoč luksuznom domu i bogatstvu, u domu Bieberovih stoji božićno drvce koje je, nasuprot drvcima većine slavnih, vrlo skromno. Drvce je nisko i minimalistički uređeno s lampicama i desetak bijelih ukrasa.

Ipak, najviše pažnje privukle su druge dvije fotografije na kojima je glavna zvijezda Bieberov sin, Jack Blues. Maleni Jack, odjeven u preslatki crveni džemper i s kapicom Djeda Božićnjaka na glavi, snimljen je s leđa dok istražuje, kako se čini, unutrašnjost privatnog zrakoplova. Ove dirljive slike prikazuju dječju zaigranost i impliciraju da je obitelj provela blagdane putujući. Obožavatelji su s oduševljenjem dočekali ove rijetke prizore, budući da pjevač i njegova supruga Hailey brižno čuvaju privatnost svog sina.

Foto: Profimedia

Nova životna faza i oduševljenje publike

Nakon što su on i supruga Hailey dobili sina, pjevač se posvetio obiteljskom životu. Ta promjena vidljiva je i u njegovim poslovnim odlukama. Nakon što je otkazao turneju "Justice Tour" zbog zdravstvenih problema, Bieber je najavio da u 2026. godini ne planira veliku svjetsku turneju kako bi sačuvao svoje mentalno zdravlje.

Unatoč tome, njegova karijera ne miruje. Tijekom 2025. godine izdao je dva introspektivna albuma, "Swag" i "Swag II", pokrenuo novi brend Skylrk te promijenio svoje korisničko ime na Instagramu u "lilbieber". Njegov veliki povratak na pozornicu očekuje se u travnju 2026. godine, kada će biti glavni izvođač na prestižnom festivalu Coachella.

Reakcije obožavatelja na božićnu objavu bile su iznimno pozitivne. Komentari poput "Vaš sin je predivan", "Baby Jack, volimo te" i "Sretan Božić" preplavili su objavu, pokazujući podršku i ljubav koju pjevač dobiva iz cijelog svijeta. Unatoč globalnoj slavi, Bieber najviše cijeni trenutke provedene sa svojim najbližima.

