Uhićen bivši princ Andrew! Pojavile se prve fotografije

Policija je jutros uhitila Andrewa Mountbatten-Windsora u njegovu privremenom domu na imanju Sandringham, na dan kada obilježava 66. rođendan.

Prema navodima policije Thames Valley, uhićen je zbog sumnje na zlouporabu javne dužnosti. Najmanje šest neoznačenih vozila s osam policajaca u civilu, koji su nosili službena policijska prijenosna računala, viđeno je oko 8 sati kako ulaze u Wood Farm, upravo na Andrewov rođendan.

Foto: Bav Media/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Sve se događa nakon što je Nacionalna agencija za borbu protiv kriminala (NCA) potvrdila da pomaže britanskim policijskim snagama u istrazi informacija iz takozvanih Epsteinovih dosjea. NCA je poručio da podržava policiju kako bi se omogućila „potpuna i neovisna procjena objavljenih informacija”.

Objavljeni sporni mailovi

Pritisak na osramoćenog bivšeg princa dodatno je porastao nakon što su u SAD-u objavljena tri milijuna stranica dosad neviđenih e-mailova, dokumenata i fotografija iz Epsteinovih dosjea. Među objavljenim materijalima navodno su i poruke između Andrewa i osuđenog pedofila, kao i uznemirujuća fotografija na kojoj je on prikazan u kompromitirajućoj situaciji sa ženom.

Policija Surreyja ranije je pozvala sve koji imaju informacije da se jave u vezi s navodima o trgovini ljudima i seksualnim napadima koji datiraju iz 1994., a pojavili su se u Epsteinovim dokumentima. Objavljeni e-mailovi također sugeriraju da je bivši vojvoda, koji je bio trgovinski izaslanik između 2001. i 2011. dijelio izvješća o službenim posjetima Hong Kongu, Vijetnamu i Singapuru s financijerom pedofilom.

Policija Thames Valley prethodno je potvrdila da je o optužbama razgovarala sa stručnjacima iz Državnog odvjetništva. Mountbatten-Windsor, brat kralja, ranije je snažno negirao bilo kakvu krivnju. Prošle godine Charles mu je oduzeo titule nakon posthumnog objavljivanja knjige Virginije Giuffre, koja je tvrdila da ju je Epstein, uz pomoć svoje bivše partnerice Ghislaine Maxwell, prisilio na trgovinu ljudima dok je imala 17 godina. Andrew je 2022. platio milijune dolara Giuffre kako bi nagodio građansku tužbu za seksualni napad, iako je tvrdio da je nikada nije upoznao.

Starmer: 'Nitko nije iznad zakona'

Ranije danas premijer Keir Starmer izjavio je da „nitko nije iznad zakona” komentirajući slučaj. Govoreći za BBC Breakfast, poručio je: „Svatko tko ima bilo kakve informacije treba svjedočiti. Bilo da je riječ o Andrewu ili bilo kome drugome — svatko tko ima relevantne informacije treba se javiti nadležnom tijelu.”

Dodao je i da je temeljno načelo sustava jednakost pred zakonom te da se ono mora primjenjivati na sve, bez iznimke.

