Nekad je bio omiljeni, heroj nacije i mamin miljenik: Ovo je priča o posrnulom princu Andrew

Nekoć slavljen kao heroj Falklandskog rata i karizmatični drugi sin kraljice Elizabete II., Andrew Mountbatten-Windsor danas je simbol sramote koja je uzdrmala temelje britanske monarhije. Njegov život, koji je započeo s obećanjem i privilegijama, pretvorio se u priču o skandalima, lošim prosudbama i konačnom padu, kulminirajući potpunim gubitkom kraljevskih titula i uhićenjem.

Put od omiljenog princa do prezrenog građanina jedna je od najdramatičnijih i najmračnijih epizoda u modernoj povijesti kuće Windsor.

'Zlatni dečko' i obećavajuća karijera

Andrew Albert Christian Edward rođen je 19. veljače 1960. godine u Buckinghamskoj palači, kao prvo dijete rođeno vladajućem britanskom monarhu u posljednje 103 godine.

Kao treće dijete kraljice Elizabete i princa Philipa, odrastao je s osjećajem samopouzdanja, često opisan kao kraljičin "omiljeni sin", uživajući u ležernijem odgoju od svog starijeg brata i prijestolonasljednika, Charlesa.

Nakon školovanja u prestižnoj školi Gordonstoun, Andrew se, sljedeći obiteljsku tradiciju, pridružio Kraljevskoj mornarici 1979. godine. Njegova vojna karijera dosegla je vrhunac tijekom Falklandskog rata 1982. godine. Služeći kao pilot helikoptera na nosaču zrakoplova HMS Invincible, iskazao se hrabrošću u brojnim misijama, od protupodmorničkog ratovanja do spašavanja ranjenika. Po povratku u Veliku Britaniju dočekan je kao nacionalni heroj, a njegova popularnost bila je na vrhuncu.

Mladi, naočiti i odvažni princ bio je utjelovljenje modernog člana kraljevske obitelji, a tisak mu je, zbog veza s brojnim ženama, nadjenuo nadimak "Randy Andy".

Brak, obitelj i prve pukotine

Godine 1986., na vrhuncu slave, oženio se Sarom Ferguson u raskošnoj ceremoniji u Westminsterskoj opatiji.

Par, koji je dobio titule vojvode i vojvotkinje od Yorka, brzo je postao omiljen u javnosti. Njihova opuštenost i prividna normalnost donijeli su dašak svježine u stroge kraljevske krugove.

U braku su dobili dvije kćeri, princezu Beatrice 1988. i princezu Eugenie 1990. godine.

Ipak, idila nije dugo trajala. Andrewova česta odsutnost zbog vojnih dužnosti, u kombinaciji s nemilosrdnom medijskom pažnjom usmjerenom na vojvotkinju, stvorila je pritisak na njihov odnos. Do početka devedesetih, brak se počeo raspadati, a tabloidi su bili prepuni priča o nevjeri s obje strane.

Par se rastao 1992., a službeno razveo 1996. godine. Unatoč razvodu, ostali su u iznimno bliskim odnosima, nastavljajući godinama živjeti zajedno u rezidenciji Royal Lodge i zajednički odgajati kćeri, što je često zbunjivalo javnost.

Kobno prijateljstvo i početak kraja

Dok je njegov privatni život bio turbulentan, Andrew je nakon završetka vojne karijere 2001. godine preuzeo ulogu posebnog predstavnika Ujedinjenog Kraljevstva za međunarodnu trgovinu i ulaganja. Ta ga je pozicija odvela na putovanja diljem svijeta, ali i u opasne krugove. Krajem devedesetih, preko zajedničke prijateljice Ghislaine Maxwell, upoznao je američkog financijaša Jeffreyja Epsteina. To poznanstvo postat će kamen oko njegova vrata i uzrok njegovog konačnog uništenja.

Godinama je Andrew održavao blisko prijateljstvo s Epsteinom, osuđenim seksualnim prijestupnikom. Boravio je na njegovim luksuznim imanjima, putovao njegovim privatnim zrakoplovom i dovodio ga na događaje u kraljevskim palačama. Čak i nakon što je Epstein 2008. godine prvi put osuđen zbog podvođenja maloljetnice, Andrew nije prekinuo kontakt. Fotografija njih dvojice kako 2010. šetaju njujorškim Central Parkom, nakon Epsteinova izlaska iz zatvora, postala je zloglasni dokaz njegove šokantne loše prosudbe.

Optužbe, poricanje i katastrofalni intervju

Pravi potres uslijedio je kada je Virginia Giuffre, jedna od Epsteinovih žrtava, javno optužila Andrewa da ju je tri puta prisilio na spolni odnos dok je još bila maloljetna. Tvrdila je da ju je Epstein podvodio princu u Londonu, New Yorku i na njegovom privatnom karipskom otoku. Buckinghamska palača je optužbe kategorički zanijekala.

U studenome 2019., u pokušaju da očisti svoje ime, Andrew je dao katastrofalan intervju za BBC-jevu emisiju Newsnight. Umjesto da pokaže suosjećanje prema žrtvama, djelovao je arogantno i bezosjećajno. Njegovi pokušaji obrane bili su bizarni, od tvrdnje da se ne sjeća fotografije s Giuffre do slavnog alibija da je te večeri bio u restoranu Pizza Express u Wokingu sa svojom kćeri. Intervju je bio potpuna propast, zapečativši njegovu sudbinu u očima javnosti i prisilivši ga da se povuče sa svih javnih dužnosti "na dogledno vrijeme".

Gubitak titula i progonstvo

Nakon intervjua, njegov pad bio je nezaustavljiv. Suočio se s građanskom tužbom Virginije Giuffre u Sjedinjenim Državama, koju je u veljači 2022. riješio izvansudskom nagodbom teškom više milijuna funti, bez priznanja krivnje. Mjesec dana ranije, kraljica Elizabeta II. oduzela mu je sve vojne počasti i kraljevska pokroviteljstva te mu je zabranjeno korištenje stila "Njegovo Kraljevsko Visočanstvo".

Nakon kraljičine smrti, njegov brat, kralj Charles III., nastavio je s njegovim potpunim marginaliziranjem. U listopadu 2025. godine, pod pritiskom kralja, Andrew je objavio da se odriče svih preostalih titula, uključujući i vojvodu od Yorka. Postao je samo Andrew Mountbatten-Windsor, običan građanin. Ubrzo mu je uručen i nalog za iseljenje iz Royal Lodgea, njegove dugogodišnje rezidencije. Početkom 2026. preselio se na skromnije imanje Sandringham, u svojevrsno unutarnje progonstvo.

Konačni udarac dogodio se danas na njegov 66. rođendan kada ga je policija uhitila pod sumnjom za zlouporabu položaja u javnoj službi. Uhićenje je uslijedilo nakon što su objavljeni e-mailovi koji sugeriraju da je kao trgovinski izaslanik dijelio povjerljive informacije s Jeffreyjem Epsteinom.

Nekoć ponos kraljevske obitelji i nacije, Andrew Mountbatten-Windsor danas je suočen s istragom i neizvjesnom budućnošću,a njegova priča ostavlja neizbrisivu mrlju na nasljeđu jedne od najpoznatijih obitelji na svijetu.

