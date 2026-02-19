Dramatično upozorenje njemačkog generala: 'Europa će nezamislivo patiti...'

Načelnik njemačke vojske upozorio je da će ruski predsjednik Vladimir Putin uzrokovati patnje Europi "u mjeri u kojoj ne možemo ni zamisliti". General-bojnik Wolf-Jürgen Stahl, inače predsjednik Savezne akademije za sigurnosnu politiku, tvrdi da se Njemačka već suočava s kibernetičkim napadima Rusije, ali se boji da bi Putin mogao pojačati svoje napade diljem Europe, pa čak i rasporediti trupe na terenu, prenosi Daily Mail.

Govoreći u Njemačko-Britanskom Društvu, dodao je: "Kada vidim kako se Putin do sada ponašao i kako ga ja ocjenjujem u misiji protiv Zapada, onda nema sumnje hoće li upotrijebiti vojna sredstva. Ako dobije priliku, upotrijebit će ih", uvjeren je.

Zabrinut je oko potencijalne reakcije europskih čelnika ako bi Rusija napala teritorij NATO-a. "Ljudi će odmah reći: 'Hm, ne moramo se uopće boriti. Moramo to riješiti diplomatski. Ne možemo to riješiti vojno'. Ako ruski vojnici okupiraju teritorij NATO-a, savez tada mora reći: 'Kako ćemo ih odvratiti i postići da se teritorij vrati NATO-u, ne samo de jure nego i de facto'".

General smatra kako se "svijet raspada po šavovima" i kako vlada "stanje nereda" te da treba poraditi na očvršćivanju temelja.

Osim toga, upito je i kritike američkom predsjedniku Donaldu Trumpu i nazvao ga "egomanijakom, narcisoidnim i nepredvidivim pregovaračem s autoritarnim sklonostima".

Unatoč tome, uvjeren je da će SAD pružiti Europi svoj "nuklearni kišobran" čak i ako se povuku neke od njihovih kopnenih snaga s kontitenta.

Stahl je naveo četiri ključna stupa njemačke sigurnosti, među kojima su Europska unija, NATO, nacionalna ekonomska snaga i socijalna kohezija. Oni su, kaže, pod velikim pritiskom.

