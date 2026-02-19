NATO članica pozvala svoje građane da napuste Iran u roku nekoliko sati!

Poljski premijer Donald Tusk rekao je svim građanima da napuste Iran, upozoravajući da za samo nekoliko sati "više neće biti mogućnosti" za to.

To dolazi neposredno nakon potencijalnog američkog napada na Iran u sljedećih nekoliko dana nakon što nuklearni pregovori nisu donijeli nikakav napredak, piše Metro.co.uk.

"Molimo vas da odmah napustite Iran... i ni pod kojim uvjetima ne idete u ovu zemlju", rekao je Tusk. Upozorio je da potencijalna evakuacija iz oružanog sukoba možda više neće biti moguća "u roku od nekoliko sati".

Ovo je prvo upozorenje na evakuaciju

Otkad su u siječnju u Iranu izbili protuvladini prosvjedi, na kojima je ajatolah ubio tisuće iranskih građana, mnoge zemlje izdale su upozorenja protiv svih putovanja u Iran. Ovo je prvo upozorenje na evakuaciju iz neke europske zemlje s obzirom na vijesti posljednjih dana.

Ranije ovog tjedna, Trump je izdao upozorenje Iranu, rekavši novinarima da ne misli da Iran želi posljedice nepostizanja sporazuma. Deseci aviona kreću se prema Bliskom istoku dok napetosti između Irana i SAD-a dosežu vrhunac nakon nuklearnih pregovora.

To se događa nakon što je jedan Trumpov savjetnik rekao Axiosu:

"Šef se zasitio. Neki ljudi oko njega upozoravaju ga da ne ide u rat s Iranom, ali mislim da postoji 90 posto šanse da ćemo vidjeti kinetičku akciju u sljedećih nekoliko tjedana", rekao je. Izvori sugeriraju da bi svaki sukob vjerojatno bio zajednička operacija s Izraelom.

