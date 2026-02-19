FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'MOLIM VAS... ODMAH' /

NATO članica pozvala svoje građane da napuste Iran u roku nekoliko sati!

NATO članica pozvala svoje građane da napuste Iran u roku nekoliko sati!
×
Foto: Profimedia

'Molimo vas da odmah napustite Iran... i ni pod kojim uvjetima ne idete u ovu zemlju'

19.2.2026.
10:51
Tajana Gvardiol
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Poljski premijer Donald Tusk rekao je svim građanima da napuste Iran, upozoravajući da za samo nekoliko sati "više neće biti mogućnosti" za to.

To dolazi neposredno nakon potencijalnog američkog napada na Iran u sljedećih nekoliko dana nakon što nuklearni pregovori nisu donijeli nikakav napredak, piše Metro.co.uk.

"Molimo vas da odmah napustite Iran... i ni pod kojim uvjetima ne idete u ovu zemlju", rekao je Tusk. Upozorio je da potencijalna evakuacija iz oružanog sukoba možda više neće biti moguća "u roku od nekoliko sati".

Ovo je prvo upozorenje na evakuaciju

Otkad su u siječnju u Iranu izbili protuvladini prosvjedi, na kojima je ajatolah ubio tisuće iranskih građana, mnoge zemlje izdale su upozorenja protiv svih putovanja u Iran. Ovo je prvo upozorenje na evakuaciju iz neke europske zemlje s obzirom na vijesti posljednjih dana.

Ranije ovog tjedna, Trump je izdao upozorenje Iranu, rekavši novinarima da ne misli da Iran želi posljedice nepostizanja sporazuma. Deseci aviona kreću se prema Bliskom istoku dok napetosti između Irana i SAD-a dosežu vrhunac nakon nuklearnih pregovora.

To se događa nakon što je jedan Trumpov savjetnik rekao Axiosu:

"Šef se zasitio. Neki ljudi oko njega upozoravaju ga da ne ide u rat s Iranom, ali mislim da postoji 90 posto šanse da ćemo vidjeti kinetičku akciju u sljedećih nekoliko tjedana", rekao je. Izvori sugeriraju da bi svaki sukob vjerojatno bio zajednička operacija s Izraelom.

POGLEDAJTE VIDEO: Ni prijetnje smrtnom kaznom ih nisu zaustavile: Drama u Iranu na vrhuncu, situaciju zakuhao i Trump

IranNapadPoljskaDonald TuskDonald TrumpNato
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx