SAD i Iran započeli pregovore u Ženevi: Trump uputio prijetnju

Sjedinjene Američke Države i Iran su u utorak započeli neizravne pregovore u Ženevi o svom dugotrajnom nuklearnom sporu, pri čemu je iranski dužnosnik kazao da ovise o tome hoće li Washington ustrajati na nerealnim zahtjevima dok gomila američku vojsku na Bliskom istoku.

Američki izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner će zajedno s iranskim šefom diplomacije Abasom Arakčijem sudjelovati u pregovorima kojima posreduje Oman, kazao je izvor brifiran o tom pitanju za Reuters. Američki predsjednik Donald Trump je rekao da će biti "neizravno" uključen u pregovore u Ženevi te da vjeruje da Teheran želi postići sporazum.

"Mislim da ne žele posljedice nepostizanja sporazuma", kazao je Trump novinarima u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One u ponedjeljak. "Mogli smo imati dogovor umjesto da šaljemo (bombardere) B-2 kako bismo uništili njihov nuklearni potencijal. A morali smo slati (bombardere) B-2".

Bombarderi B-2 gađali nuklearna postrojenja

Teheran je svjestan činjenice da je raniji pokušaj oživljavanja pregovora bio u tijeku prošlog lipnja kada je Izrael, saveznik Washingtona, započeo kampanju zračnih napada na Iran, a potom su mu se pridružili američki bombarderi B-2 koji su pogodili nuklearna postrojenja. Teheran otada tvrdi da je zaustavio svoje aktivnosti obogaćivanja uranija.

Viši iranski dužnosnik je za Reuters u utorak kazao da su američka ozbiljnost glede ukidanja sankcija protiv Irana i odustanak od nerealnih zahtjeva ključni kako bi se osigurali učinkoviti pregovori u Ženevi. Dužnosnik, koji nije htio biti imenovan, kazao je da Teheran dolazi za pregovarački stol s "iskrenim i konstruktivnim prijedlozima".

Sastanak se odvija u rezidenciji omanskog veleposlanika pri Ujedinjenim narodima. Ispred rezidencije je bilo nekoliko automobila s iranskim diplomatskim registarskim tablicama.

Američka vojska se priprema na mogućnost višetjednih operacija protiv Irana u slučaju da Trump naredi napad, reklo je dvoje američkih dužnosnika za Reuters.

Također, Iran je održao vojnu vježbu u ponedjeljak u Hormuškom tjesnacu, ključnom međunarodnom plovnom putu i ruti za izvoz nafte iz arapskih država Perzijskoga zaljeva, koje pozivaju na diplomaciju radi okončanja spora između SAD-a i Irana.

Cijene sirove nafte Brent su pale na tržištima u Aziji u utorak dok ulagači razmatraju rizike od poremećaja u opskrbi nakon iranskih vojnih vježbi uoči nuklearnih pregovora sa SAD-om.

Nuklearni prosvjedi u svjetlu prosvjeda i sukoba

Teheran i Washington su obnovili pregovore o svom višedesetljetnom sporu 6. veljače.

Washington i njegov blizak saveznik Izrael vjeruju da Iran namjerava razviti nuklearno oružje koje bi prijetilo opstanku Izraela. Iran tvrdi da je njegov mirovni program isključivo miroljubive naravi iako je obogaćivao uranij daleko više od razine potrebne za proizvodnju električne energije, a bliže potrebnoj za razvoj bombe.

Od zračnih napada u lipnju, položaj iranskih vjerskih vođa je oslabio nakon uličnih prosvjeda zbog rasta životnih troškova, djelomično potaknutog međunarodnim sankcijama koje su smanjile iranske prihode od prodaje nafte. Vlasti su prosvjede krvavo ugušile, a procjenjuje se da je živote izgubilo nekoliko tisuća ljudi. Za razliku od prošlog puta, SAD je sada u regiji rasporedio, kako je Trump rekao, ogromnu armadu.

Iran se pridružio Ugovoru o neširenju nuklearnog oružja (NPT) koji zemljama jamči pravo na korištenje nuklearne energije u civilne svrhe, ali zauzvrat se moraju odreći atomskog oružja te surađivati s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA) Ujedinjenih naroda.

Izrael, koji nije potpisnik NPT-a, ne tvrdi, ali ni ne poriče da posjeduje nuklearno oružje u skladu sa svojom višedesetljenom politikom dvosmislenosti radi odvraćanja neprijatelja koji ga okružuju.

Stručnjaci vjeruju da Izrael ima nuklearno oružje te da se prve bombe domogao 1966. Izraelski novinari, ograničeni vojnom cenzurom, često nejasno govore o nuklearnim sposobnostima ili se pozivaju na strane medije koji o njima izvještavaju.

SAD želi da pregovori obuhvate balističke projektile

Washington nastoji proširiti pregovore na nenuklearna pitanja poput iranskih zaliha balističkih projektila. Teheran tvrdi da je spreman razgovarati isključivo o ograničenjima svog nuklearnog programa u zamjenu za ublažavanje sankcija te da se neće u potpunosti odreći obogaćivanja uranija niti raspravljati o svom raketnom programu.

Američki državni tajnik Marco Rubio je u ponedjeljak na tiskovnoj konferenciji u Budimpešti kazao da je teško pregovarati s Iranom, ali da je SAD spreman pokušati. Arakči se u ponedjeljak u Ženevi sastao s Rafaelom Grossijem, čelnikom IAEA-a, kako bi raspravili o suradnji s agencijom i tehničkim pojedinostima pregovora sa SAD-om.

Witkoff i Kushner će u utorak poslijepodne sudjelovati u trilateralnim pregovorima s Rusijom i Ukrajinom u sklopu pokušaja Washingtona da nagovori Ukrajinu i Rusiju na sporazum o okončanju četiri godine duge ruske invazije na Ukrajinu, rekli su izvori.

