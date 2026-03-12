FREEMAIL
BEZ ZADRŠKE

Legendarna manekenka otkrila kako izgleda bez trunčice šminke

Legendarna manekenka otkrila kako izgleda bez trunčice šminke
Foto: Xavier Collin/Image Press Agency, Image Press Agency/Alamy/Profimedia

Cindy Crawford, jedna od najpoznatijih i najljepših manekenki svijeta, otkrila je svoje lice bez šminke i podijelila jutarnje rituale koji čuvaju njezin prirodan izgled

12.3.2026.
21:25
Hot.hr
Xavier Collin/Image Press Agency, Image Press Agency/Alamy/Profimedia
Nekoliko tjedana nakon što je proslavila 60. rođendan, Cindy Crawford još jednom je pokazala zašto već desetljećima slovi za jednu od najljepših žena na svijetu. Legendarna američka manekenka i supermodel, koja je obilježila modne piste 80-ih i 90-ih, na Instagramu je podijelila video svoje jutarnje rutine i pritom bez zadrške pokazala lice bez trunke šminke!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Cindy Crawford (@cindycrawford)

U objavi na Instagramu Crawford je pratiteljima dala uvid u svoje jutro otkrivši male wellness rituale u koje se kune.

Kako je otkrila, dan započinje već u šest sati ujutro, a kako kaže, upravo joj ta rutina pomaže da se pripremi za dobar i produktivan dan.

Očekivano, posebnu pažnju Crawford posvećuje njezi lica, koja je važan dio njezine jutarnje rutine!

Dan započinje nježnom gua sha masažom lica, tehnikom za koju kaže da pomaže koži da izgleda svježije i blistavije. Nakon toga koristi tretmane s crvenim svjetlom, a zatim dodatnih 15 minuta posvećuje postizanju sjaja i zdravog izgleda kože lica.

Nakon što je završila jutarnju rutinu njege kože, Crawford je otišla u kuhinju i popila gutljaj jabučnog octa za kojeg se vjeruje da može potaknuti probavu, pomoći u regulaciji šećera u krvi, podržati osjećaj sitosti i doprinositi zdravijoj koži. Nakon toga, legendarna manekenka je otišla u dvorište i skinula ogrtač kako bi se gola okupala u jacuzziju, a onda je i bosonoga prošetala po travi.

Cindy CrawfordšminkaLjepota
