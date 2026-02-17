Ukrajinci optužili Ruse da 'ignoriraju mir' nakon napada dronovima i raketama, pregovarači stigli u Ženevu

Predstavnici Ukrajine i Rusije sastaju se u Ženevi u utorak i srijedu na novom krugu mirovnih pregovora uz posredovanje SAD-a za koje Kremlj tvrdi da će se usredotočiti na najtrnovitije pitanje rata, sudbinu ukrajinskog teritorija koji je okupirala Rusija.

Ključni događaji:

Ukrajinski i ruski pregovarači stigli u Ženevu

Zelenski poslao poruku uoči pregovora

Pratite tijek događaja:

Žestoki ruski napadi

9.00 - Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha poručio je u utorak da Rusija "ignorira mir" zahvaljujući "masovnim napadima raketama i dronovima" uoči današnjih pregovora u Ženevi.

Mete napada su, kaže, bile energetska i civilna infrastruktura.

Ove zime, Moskva je snažno napadala ukrajinska energetska postrojenja, često ostavljajući stanovnike bez grijanja ili struje na niskim temperaturama.

Ukrajinske zračne snage objavile su da je Rusija lansirala više od 400 dronova i raketa tiekom noći.

Pregovarački timovi Rusije i Ukrajine stigli u Ženevu

7.55 - Timovi iz Rusije i Ukrajine stigli su u Ženevu uoči pregovora koji će početi kasnije tijekom danas.

Ukrajinska delegacija stigla je sinoć, a glavni pregovarač Rustem Umerov poručio je: "Započinjemo sljedeći krug pregovora u trilateralnom formatu. Dnevni red je dogovoren i tim je spreman za rad. Očekujemo konstruktivan angažman i sadržajne sastanke o sigurnosnim i humanitarnim pitanjima kako bismo krenuli prema dostojanstvenom i trajnom miru", prenosi Sky news.

Ukrajinski napad dronovima

7.45 - Ukrajinci su dronovima gađali više ruskih regija u noći na utorak, uključujući rafineriju nafte Ilsky u Krasnodarskom području gdje je izbio veliki požar, navode lokalne vlasti.

Rafinerija, koja gorivom opskrbljuje ruske trupe, godišnje preradi 6,42 milijuna tona nafte, tvrdi Glavni stožer Ukrajine. Zbog blizine crnomorskih luka, prerađevine se koriste kao potpora ruskoj vojnoj logistici.

Na proruskim Telegram kanalima navodno vezanim sa sigurnosnim službama objavljeno je da je Krasnodarski kraj od večeri pod napadom ukrajinskih dronova. Lokalni sustavi protuzračne obrane oborili su više od 20 dronova iznad regije, iako Kyiv Independent nije mogao odmah potvrditi te tvrdnje.

Stanovnici su izvijestili da su čuli više od 10 eksplozija u blizini naselja Ilsky. Ubrzo nakon toga, u lokalnoj rafineriji nafte izbio je veliki požar. Operativni stožer Krasnodarskog kraja potvrdio je da je regija napadnuta, ali nije otkrio detalje o šteti ili pogođenim objektima.

Teritorij u fokusu novog kruga pregovora o ratu u Ukrajini

7.30 - Američki predsjednik Donald Trump vrši pritisak na Moskvu i Kijev da postignu dogovor o okončanju najvećeg rata u Europi od 1945., a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski žali se da se njegova zemlja suočava s golemim pritiskom da napravi ustupke.

Trump je rekao u ponedjeljak da Ukrajina mora pregovarati i "brzo" postići dogovor. "Za Ukrajinu bi bilo bolje da sjedne za pregovarački stol, i to brzo", rekao je američki predsjednik novinarima u zrakoplovu Air Force One u ponedjeljak, tijekom leta za Washington.

Rusija zahtijeva da Ukrajina ustupi preostalih 20 posto istočne regije Doneck koje Moskva nije uspjela zauzeti - nešto što Kijev odbija učiniti.

"Ovaj put, ideja je raspraviti širi raspon pitanja, uključujući, zapravo, i ona glavna. Glavna pitanja tiču ​​se i teritorija i svega ostalog vezanog uz zahtjeve koje smo iznijeli", rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

Osim po pitanju teritorija, Rusija i Ukrajina ostaju daleko udaljene i po pitanjima poput toga tko bi trebao kontrolirati nuklearnu elektranu Zaporižje i moguće uloge zapadnih trupa u poslijeratnoj Ukrajini.

Mjesto održavanja premješteno je u Ženevu nakon što je Abu Dhabi bio domaćin dva kruga pregovora koje su obje strane opisale kao konstruktivne, ali koji nisu uspjeli postići nikakav veći napredak osim razmjene zarobljenika.

Uskoro četvrtka godišnjica rata

Ženevski krug događa se samo nekoliko dana prije četvrte godišnjice, 24. veljače, potpune ruske invazije na svog mnogo manjeg susjeda. Deseci tisuća ljudi su ubijeni, milijuni su pobjegli iz svojih domova, a mnogi ukrajinski gradovi, mjesta i sela razoreni su sukobom.

Ruske novinske agencije citirale su zrakoplovne izvore koji su rekli da je rusko izaslanstvo otputovalo u Ženevu, na čelu s Vladimirom Medinskim, pomoćnikom predsjednika Vladimira Putina.

Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner predstavljat će Trumpovu administraciju na pregovorima, rekao je izvor za Reuters. Oni također prisustvuju pregovorima s Iranom.

Zelenski je kazao u noćnom obraćanju u ponedjeljak da obavještajni podaci pokazuju da će Rusija udariti na energetske ciljeve, dodajući da takvi udari otežavaju postizanje dogovora o kraju rata.

"Obavještajna izvješća pokazuju da Rusija priprema daljnje masovne napade na energetsku infrastrukturu, stoga je potrebno osigurati da su svi sustavi protuzračne obrane pravilno konfigurirani“, rekao je Zelenski.

Naglasio je da se ruski napadi "stalno razvijaju“ i pribjegavaju kombinaciji oružja, uključujući dronove i rakete, što zahtijeva "posebnu obranu i podršku naših partnera“.

"Rusija ne može odoljeti iskušenju posljednjih dana zimske hladnoće i želi bolno udariti Ukrajince“, kazao je. "Partneri to moraju shvatiti. Prije svega, to se tiče Sjedinjenih Država".

