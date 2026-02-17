Tin Srbić najavio Svjetski kupu u Osijeku: Evo što kaže

Osmero gimnastičara i gimnastičarki predstavljat će Hrvatsku na ovogodišnjem izdanju Svjetskom kupu, koji će se od 9. do 12. travnja po 17. put održati u osječkoj Areni Gradski vrt.

Hrvatsku reprezentaciju predvodit će olimpijci Aurel Benović (tlo i preskok), Tin Srbić (preča) i Filip Ude (konj s hvataljkama) te Mateo Žugec (konj s hvataljkama), Tijana Korent (preskok), Christina Zwicker (greda), Mila Prpić (preskok, greda, tlo) i Sofia Mešter (dvovisinske ruče).

Naporna sezona

Većina njih novu natjecateljsku sezonu otvara ovoga vikenda na Svjetskom kupu u Cottbusu, a put Njemačke kreću danas.

"Prije mi je možda bilo bitno rezultatski dobro otvoriti sezonu, kad sam tek ulazio u seniorsku karijeru. Htio sam ostaviti dobar dojam. A sada mi je bitnije otvoriti sezonu dobrim nastupom, neovisno o tome hoće li na prvom turniru to biti lakša ili jača vježba… Prva natjecanja uvijek su nekako 'stisnuta'. Samo da uđem u svoj dobar ritam nastupanja, to mi je bitno. Mislim da s ovom vježbom koju smo sad smislili, ako napravim kako znam, onda sam na svakom Svjetskom kupu konkurentan za sve", izjavio je prije puta srebrni olimpijac na preči Tin Srbić (29) dodajući da je nerealno očekivati vrhunsku formu već na prvom turniru.

Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl/Alamy/Profimedia

"Nije realno, zato što ova sezona traje doslovno cijelu godinu. Nemaš nikakav odmor. Nije ni dobro da već sad budem u top formi. Od prvih Svjetskih kupova rezultatski se ni ne očekuje puno, samo da se ulovi pravi ritam, da se isproba nova vježba. Nije se puno promijenila, ali uspio sam vratiti element 'Adler sa 360°' koji me mučio u olimpijskoj godini. Imao sam neku blokadu u glavi, na tom elementu mi je dva puta ispala ključna kost, možda se i neki strah uvukao… Plan je da njega isprobam u lakšoj verziji vježbe. Vidjet ćemo hoću li ići start 5.1 ili 5.5 s njim već u kvalifikacijama. Kad spojim sve što želim, onda je start 5.8, mislim da je to jedna lijepa vježba, atraktivna, na početku sam stavio dva povezana elementa 'šal' i 'Stalder Rybalko', bez veletoča između i izgleda dosta moćno. To je ta 5.8 vježba da kroz nekoliko turnira do Osijeka bude potpuno spremna. Učim trenutno element 'Cassina', ide sve bolje, a cilj je do iduće sezone doći do 6.2", rekao je Srbićkoji ovog tjedna otvara svoju 12. seniorsku sezonu.

Motivacija

I da želi zaboraviti onaj prvi Cottbus prije 12 godina, nikako ne može, jer kalendar Svjetske federacije je takav da se nekako uvijek kreće baš iz Cottbusa.

"Prvi Cottbus je za mene bio vatreno krštenje. Bilo je trenutaka u karijeri kad sam bio jako sretan, ali tad kad sam izborio svoje prvo seniorsko finale možda sam bio i najsretniji. Prvi Svjetski kup za mene i odmah finale. Na kraju u njemu nisam nastupio. Zakasnili smo na natjecanje", prisjeća se Tin Srbić. "Trener Lucijan Krce ni danas se nije oporavio od toga. To mu je velika trauma, on je bio zeznuo vrijeme. Sad kad se sjetim, smiješno mi je, ali tad je to bila tragedija za nas," rekao je Srbić.

Nakon svega što je osvojio u karijeri, a osvojio je i olimpijsko srebro, bio i svjetski i europski prvak i doprvak, Srbić otkriva da još uvijek nešto što ga najviše motivira.

"Osim još jednog nastupa na Olimpijskim igrama, barem još jednog… Baš mi je neki dobar motiv kad dobiješ dojam da su svi pomislili 'uh, dobro je, riješili smo ga se'. Pa, niste! Motiv mi je da budem tu i da sam kompetentan, da se još uvijek mogu boriti sa svima na najvećoj razini. Nije to inat, jer nisam nikada ni od koga čuo da kaže 'ti si sad loš, ne vrijediš, makni se', nego motiv samome sebi da pokažem da i dalje mogu biti u vrhu. Već sam 10 godina u svjetskom vrhu, to je lijepa stvar i imam motiv to održavati dokle god budem fizički sposoban", zaključio je Srbić koji misli kako je glad za medaljama sada možda i veća nego na početku karijere jer je sada manje medalja i velika je konkurencija pa kada i osvojiš medalju osjećaj je baš dobar.

