Orban teško optužio Zelenskog pa najavio: 'Nastavit ću to raditi, sviđalo se to njemu ili ne'

Ukrajinski predsjednik se "izravno uključio” u predizbornu kampanju u Mađarskoj "napadima” na njezinu vladu, napisao je u ponedjeljak na Facebooku mađarski premijer Viktor Orban.

Mađari 12. travnja izlaze na parlamentarne izbore na kojima Orban, premijer od 2010. godine, traži svoj peti mandat na čelu Mađarske. Ankete pokazuju da bi ga u tome mogla spriječiti oporbena stranka Tisza koju predvodi njegov bivši stranački kolega Peter Magyar.

Orban je u ponedjeljak na Facebooku napisao da su politički napadi iz Ukrajine dosegli novu razinu, prenosi mađarska agencija MTI.

"Kad me predsjednik (Volodimir) Zelenski osobno napada jer ne podržavamo ubrzano pristupanje Ukrajine u Europsku uniju, on zapravo propitkuje suverenu odluku mađarskog naroda”, tvrdi čelnik Fidesza. Orban smatra da su Mađari pokazali kako ne žele da Ukrajina postane dio EU-a u anketi Voks2025.

Riječ je o vladinoj inicijativi neobvezujućeg nacionalnog savjetovanja provedenoj 2025. godine. U zemlji od oko 9,6 milijuna stanovnika, vlada tvrdi da je u anketi sudjelovalo 2,2 milijuna ljudi.

'Ukrajina je neprijatelj'

"Kao premijeru Mađarske dužnost mi je ispunjavati odluke mađarskog naroda. A to ću i činiti, opet i opet, sviđalo se to predsjedniku Zelenskome ili ne”, zaključio je Orban.

Premijer Mađarske, države koja je prije rata u Ukrajini bila iznimno ovisna o ruskim energentima, a za koju kritičari tvrde da ne želi napustiti tu financijski povoljniju opciju, nedavno je Ukrajinu proglasio "neprijateljem” Mađarske.

"Ukrajinci moraju prestati stalno zahtijevati u Bruxellesu da se Mađarskoj prekine dotok jeftine ruske energije", rekao je Orban prošlu nedjelju.

"Dokle god Ukrajina to radi, naš je neprijatelj", zaključio je tada mađarski premijer koji je od početka ofenzive na Ukrajinu posjetio Moskvu barem tri puta.

Orban izbore u travnju predstavlja kao odluku "o ratu ili miru”, a analitičari smatraju da se on u kampanji odlučio usredotočiti na pitanje Ukrajine kako bi izbjegao razgovor o mađarskom gospodarstvu koje stagnira nakon rasta inflacije.

