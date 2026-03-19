Ova četiri znaka su pravi magnet za novac: Predodređeno im je da postanu milijunaši

Dok se pripremamo obilježiti 20. ožujka, Međunarodni dan sreće, mnogi od nas razmišljaju o tome što sreća uistinu jest. Ujedinjeni narodi su taj dan proglasili kako bi istaknuli važnost blagostanja kao univerzalnog ljudskog cilja, no put do njega često je isprepleten s osjećajem sigurnosti i stabilnosti, koji nerijetko proizlaze i iz financijske neovisnosti.

Iako je stjecanje bogatstva složen proces koji ovisi o nizu vještina, truda i okolnosti, popularna astrologija nudi zabavan uvid u to kako zvijezde mogu utjecati na naše predispozicije.

Analize lista najbogatijih ljudi svijeta, poput one koju objavljuje Forbes, iznova potiču pitanje postoji li veza između horoskopskog znaka i bankovnog računa. I dok znanost nema konačan odgovor, statistike i astrološke karakteristike uporno ističu četiri znaka kao najizglednije kandidate za klub milijardera.

Zvijezde kao putokaz do uspjeha

Različite studije donose različite pobjednike. Neka istraživanja, primjerice, pokazuju da se na listama superbogatih najčešće pojavljuju Vage, poznate po svojoj diplomaciji i osjećaju za partnerstvo, te ribe, čija kreativnost i intuicija otvaraju neslućene prilike. Druge analize, koje se fokusiraju na prosječnu neto vrijednost, na sam vrh stavljaju bikove.

Ipak, kada se spoje statistika i temeljne osobine koje astrologija pripisuje pojedinim znakovima, četiri se imena izdvajaju kao financijski titani Zodijaka.

Jarac: Strateški graditelj imperija

Ako postoji znak koji je sinonim za ambiciju, disciplinu i neumoljivu upornost, onda je to Jarac. Vladar ovog zemljanog znaka je Saturn, planet strukture, odgovornosti i dugoročnog planiranja. Jarčevi ne vjeruju u brzu zaradu i prečace do uspjeha.

Oni su maratonci, a ne sprinteri, spremni na godine odricanja i napornog rada kako bi izgradili nešto trajno. Njihov pristup je metodičan i strateški, a sposobnost odgođenog zadovoljstva omogućuje im da štede i pametno ulažu dok drugi troše.

Ta ih predanost često vodi na najviše pozicije u korporativnom svijetu ili im daje izdržljivost potrebnu za stvaranje vlastitog poslovnog carstva od nule.

Bik: Urođeni osjećaj za vrijednost

Bik je još jedan zemljani znak koji materijalnu sigurnost i udobnost stavlja na vrh liste prioriteta. Vladarica bika je Venera, planet ljubavi, ljepote, ali i novca i vrijednosti.

Bikovi imaju nepogrešiv instinkt za kvalitetu i trajne vrijednosti, zbog čega ih privlače sigurne investicije poput nekretnina, umjetnina ili ulaganja u provjerene tvrtke. Njihova poznata tvrdoglavost u poslu se pretvara u nevjerojatnu ustrajnost. Kada Bik zacrta financijski cilj, on ga neće ispustiti iz vida bez obzira na prepreke.

Motivira ih želja za luksuznim i udobnim životom, ali taj luksuz žele zaraditi vlastitim trudom. Njihov praktičan i prizemljen pristup financijama osigurava stabilan i postojan rast bogatstva.

Lav: Karizma rođenog vođe

Vatrenim lavovima vlada Sunce, središte našeg svemira, pa ne čudi što i oni sami vole biti u centru pažnje. Ta želja za priznanjem i divljenjem snažan je pokretač njihovog financijskog uspjeha.

Lavovi su prirodni vođe, puni samopouzdanja i karizme kojom lako privlače ljude i prilike. Ne boje se preuzeti rizik i često razmišljaju na veliko, pokrećući spektakularne i ambiciozne projekte.

Njihov optimizam i vjera u vlastite sposobnosti zarazni su, što ih čini izvrsnim poduzetnicima, direktorima i javnim osobama. Vole luksuz i raskoš te su spremni naporno raditi kako bi si osigurali život na visokoj nozi, a njihova velikodušnost često im se vraća kroz lojalnost suradnika i nove poslovne prilike.

Škorpion: Moć intuicije i transformacije

Škorpioni su najtajanstveniji i najintenzivniji znak Zodijaka, a njihova moć leži u nevjerojatnoj intuiciji, fokusu i sposobnosti da vide ispod površine. Dok drugi vide probleme, škorpioni vide prilike. Vladaju njima Mars, planet akcije, i Pluton, planet transformacije i moći, što im daje jedinstvenu kombinaciju strasti i strateškog razmišljanja.

Izvrsni su u kriznim situacijama i majstori upravljanja resursima, kako vlastitim tako i tuđim. Njihova sposobnost da "pročitaju" tržište i predvide buduće trendove često ih stavlja korak ispred konkurencije.

Neustrašivi su kada treba donijeti teške odluke i posjeduju magnetsku privlačnost koja im pomaže u pregovorima.