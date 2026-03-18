Završava retrogradni Merkur, ovim znakovima stižu sretni dani: Neki bi se mogli i obogatiti

Nakon tri tjedna komunikacijskog kaosa, tehnoloških kvarova i emocionalne magle, napokon stiže kozmičko olakšanje. Prvi retrogradni Merkur u 2026. godini, koji je od 26. veljače usporavao i komplicirao naše živote iz vodenog znaka Riba, završava svoj hod unatrag 20. ožujka.

Iako će svi osjetiti da se pritisak smanjuje, za četiri horoskopska znaka ovaj će astrološki zaokret označiti početak potpuno novog poglavlja, donoseći jasnoću, prilike i dugo očekivani napredak.

Ovaj tranzit bio je posebno intenzivan. Merkur, planet logike, razuma i komunikacije, nalazio se u Ribama, znaku snova, intuicije i iluzija, gdje se astrološki smatra da je u svom "izgonu i padu".

Rezultat je bio period u kojem su osjećaji nadjačavali razum, granice su bile nejasne, a nesporazumi su nicali na svakom koraku.

Mnogi su se osjećali kao da su zapeli u "grešci u stvarnosti", gdje je za potvrdu najjednostavnijeg dogovora bilo potrebno pet dodatnih provjera. Sada, dok se planet glasnika sprema krenuti direktno, vrijeme je da saberemo lekcije i pripremimo se za novu fazu.

Preokret nakon kaosa: Znakovi na prvoj crti promjena

Završetak retrogradnog hoda Merkura neće proći nezapaženo, no četiri horoskopska znaka osjetit će ga snažnije od ostalih. Za njih, ovo nije samo kraj frustracija, već i ključna točka preokreta koja otvara vrata uspjehu na područjima koja su posljednjih tjedana bila najviše pogođena.

Ribe: Izlazak iz egzistencijalne magle

Budući da se cijela astrološka drama odvijala u vašem znaku, odnosno u prvoj kući identiteta, proteklo razdoblje vjerojatno je bilo iscrpljujuće. Mnoge su ribe prošle kroz duboku krizu identiteta, preispitujući sve, od osobnih ciljeva do životnog smjera.

Obećanja koja ste si dali početkom godine mogla su se činiti nedostižnima, a osjećaj da ste izgubljeni u vlastitim mislima bio je gotovo svakodnevan.

Dobra vijest je da se s 20. ožujkom ta egzistencijalna magla napokon diže. Jasnoća se vraća, a s njom i sposobnost da artikulirate svoje potrebe i želje. Lekcije naučene u tišini i introspekciji sada postaju temelj za izgradnju autentičnijeg i ispunjenijeg života.

Djevica: Novi početak u odnosima

Kao znaku kojim vlada upravo Merkur, svaki njegov retrogradni hod osjetite pojačano. Ovaj je bio posebno izazovan jer se odvijao u vašoj sedmoj kući partnerstva, unoseći pomutnju u najvažnije odnose. Nesporazumi s partnerom, povratak bivših ljubavi ili poslovnih suradnika iz prošlosti mogli su vas dovesti do ruba strpljenja.

Vaš analitički um bio je preopterećen pokušajima da dešifrira dvosmislene poruke i skrivene namjere. Nakon 20. ožujka, ulazite u "novu vremensku liniju". Konačno ćete moći donijeti odluke o odnosima koji su bili na čekanju i s partnerom uspostaviti komunikaciju na zdravijim temeljima.

Moguće je i ispravljanje financijskih pogrešaka koje su isplivale na površinu tijekom ovog kaotičnog perioda.

Blizanci: Vjetar u leđa za karijeru

Poput djevica, i vi ste pod direktnim utjecajem svog vladara Merkura, a ovaj put je ciljao vašu desetu kuću karijere i javnog ugleda. Protekli tjedni mogli su donijeti osjećaj da tapkate u mjestu. Kašnjenja isplata, napeti odnosi sa šefovima, tehnički problemi koji sabotiraju projekte i klijenti koji nestaju bez objašnjenja bili su dio vaše stvarnosti.

Mnogi blizanci osjećali su se kao da se njihov trud ne vidi ili ne cijeni. Završetak retrogradnosti označava pravi "reboot" vaše karijere.

Energija se pokreće, a blokirani projekti napokon kreću s mrtve točke. Stari kontakti koji su se ponovno pojavili sada mogu postati ključni saveznici za budući uspjeh. Otvara se put za potpisivanje važnih ugovora, ali s oprezom do početka travnja.

Ovan: Kraj unutarnjih bitaka i buđenje intuicije

Za vatrene ovnove, ovaj tranzit u Ribama odvijao se u dvanaestoj kući podsvijesti, tajni i mentalnog zdravlja. To je donijelo neobičan osjećaj unutarnjeg nemira, kao da se borite s nevidljivim neprijateljem. Mogli ste se suočiti s duhovima prošlosti, starim strahovima i potisnutim traumama.

Mnogi su imali živopisne snove ili osjećaj da nešto nije u redu, a da nisu mogli točno odrediti što. Kraj retrogradnog Merkura donosi vam duboko olakšanje i mentalnu jasnoću. Introspekcija kojoj ste bili primorani sada se pretvara u snagu.

Vaša intuicija je izoštrenija no ikad, a samopouzdanje koje ste možda izgubili vraća se na velika vrata, donoseći vam uspjeh, posebno na poslovnom planu.