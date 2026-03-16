Stiže mladi Mjesec! Ovim znakovima život se potpuno mijenja, neki bi se mogli i obogatiti

Ožujak 2026. godine daleko je od mirnog mjeseca na nebeskom svodu. Riječ je o istinskoj kozmičkoj prekretnici, s nizom značajnih planetarnih događaja koji se odvijaju u kratkom vremenskom razdoblju i donose energiju velikih promjena.

Vrhunac ovog intenzivnog ciklusa događa se 19. ožujka, kada nas očekuje mladi Mjesec u znaku Riba. Dok će za većinu znakova ova lunacija djelovati kao tiho, introspektivno resetiranje prije užurbane sezone Ovna, za četiri horoskopska znaka ona najavljuje nešto daleko značajnije.

Govorimo o financijskim preokretima, priznanjima u karijeri, kreativnim probojima i onom osjećaju napretka koji je mjesecima možda bio izvan dosega.

Kozmička oluja donosi prilike

Ono što mladi Mjesec u ožujku 2026. čini neuobičajeno moćnim jest rijetka koncentracija planeta okupljenih u znaku Riba. U trenutku lunacije, Merkur, Mars, Sunce i Mjesec nalaze se istovremeno u ovom vodenom znaku, tvoreći takozvani stelij.

U astrologiji, takvo grupiranje intenzivira teme znaka u kojem se nalazi, što u slučaju Riba znači pojačanu intuiciju, snažnu potrebu za otpuštanjem prošlosti i izraženu želju za redefiniranjem osobnih ciljeva.

Dodatnu težinu daje mu i ostatak planetarne slike. Jupiter 10. ožujka kreće direktno u Raku, donoseći val optimizma i prilika nakon višemjesečne stagnacije. Merkur završava svoj retrogradni hod 20. ožujka, na isti dan kada Sunce ulazi u Ovna, označavajući početak nove astrološke godine.

Mladi Mjesec tako stiže kao posljednji, duboki uzdah prije velikog zamaha prema naprijed. U nastavku pročitajte na koje će znakove ova snažna energija najviše utjecati.

Ribe: Vrijeme za osobni preporod

Za pripadnike znaka riba, ovo nije samo još jedan mladi Mjesec; ovo je kozmički događaj s njihovim potpisom. Sa stelijem planeta u vašem znaku, vi niste samo promatrač, već epicentar promjena.

Ova lunacija nudi jedinstvenu priliku za osobni preporod i postavljanje namjera za budućnost. Nakon gotovo trogodišnjeg izazovnog ciklusa Saturna u vašem znaku, njegov nedavni prelazak u Ovna donosi osjećaj oslobođenja.

Sada je vrijeme da se ozbiljno posvetite pitanjima vlastite vrijednosti i financijske strukture. Obilje koje vam je dostupno nije slučajno; ono proizlazi iz teškog, ali nužnog rada na prepoznavanju i naplaćivanju vlastitog talenta i truda.

Rak: Profesionalni uzlet i nove prilike

Rakovi ovog ožujka imaju dvostruki razlog za slavlje. Desetog ožujka, Jupiter, planet sreće i ekspanzije, kreće direktnim hodom upravo u vašem znaku, budeći samopouzdanje i osobni zamah koji su možda stagnirali.

Kada mladi Mjesec stigne 18. ožujka, on osvjetljava vašu devetu kuću, koja upravlja visokim obrazovanjem, putovanjima, izdavaštvom i širenjem svjetonazora. S Jupiterom u vašem znaku i moćnim stelijem u Ribama, ovo je vjerojatno najjači prozor prilika koji bilo koji znak dobiva tijekom ovog ciklusa.

Vrijeme je za hrabre poteze. Prijavite se za tečaj o kojem ste dugo razmišljali, pošaljite poslovnu ponudu ili isplanirajte putovanje. Zvijezde su na vašoj strani.

Ovan: Emotivna jasnoća i priprema za novi početak

Za ovnove, ovaj mladi Mjesec stiže kao posljednja stanica za introspekciju neposredno prije početka njihove sezone 20. ožujka. Energija Riba potiče vas da se oslobodite obaveza i navika koje više nisu u skladu s vašim putem.

S Venerom u vašem znaku od početka mjeseca, vaša privlačnost i samopouzdanje su na vrhuncu, a ovaj period može donijeti značajne pomake u ljubavnom životu.

Planetarni utjecaji potiču vas na istraživanje dubljih veza i raščišćavanje odnosa iz prošlosti. Ovo je vrijeme emocionalnog sazrijevanja koje vam omogućuje da s jasnoćom i snagom zakoračite u svoj novi osobni ciklus.

Djevica: Duboka transformacija i partnerski odnosi

Osovina Djevica-Ribe snažno je aktivirana tijekom ožujka, a pomrčina Mjeseca u vašem znaku početkom mjeseca već je pokrenula proces emocionalnih otkrića i zatvaranja starih poglavlja.

Mladi Mjesec u Ribama sada stavlja fokus na vaše polje partnerstva. Ova lunacija simbolizira kraj koji otvara put novim počecima.

Za djevice to može značiti oslobađanje od odnosa, navika ili situacija koje su kočile njihov napredak. Energija pomrčine pomaže vam da zakoračite u snažniju i samopouzdaniju verziju sebe, otvarajući prostor za svježe prilike i zdravije životne izbore, posebice u interakciji s drugima.