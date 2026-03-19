DUGOGODIŠNJE PRIJATELJSTVO /

Nina Badrić uputila emotivnu čestitku Petru Graši za 50. rođendan: 'Moj najdraži čovjek'

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Za ovu prigodu, Nina je zablistala u elegantnoj srebrnoj haljini koja je istaknula njezinu figuru, dok je slavljenik bio u klasičnom crnom odijelu

19.3.2026.
14:31
Antonela Ištvan
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Popularni hrvatski glazbenik, Petar Grašo, danas slavi svoj 50. rođendan, a čestitke pristižu sa svih strana. Ipak, jedna se posebno istaknula, ona njegove dugogodišnje prijateljice i kolegice Nine Badrić (53). Pjevačica je na svom Instagram profilu objavila seriju fotografija s proslave i posvetila mu dirljive riječi koje su oduševile njihove brojne obožavatelje.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prijateljstvo koje traje desetljećima

Nina je uz nekoliko fotografija s elegantne rođendanske proslave otkrila koliko joj Grašo znači, ne samo kao kolega, već i kao čovjek i prijatelj. "Ti si sigurno moj najdraži čovjek sa glazbene scene", započela je svoju objavu, naglasivši kako se sretno prate kroz karijeru i život. "Sretna sam što smo generacija pa smo na ovoj sceni stasali zajedno", napisala je pjevačica. Nije štedjela komplimente, opisujući ga kao divnog čovjeka, velikog radnika, sina, brata, strica, a odnedavno i supruga i oca. Posebno emotivan bio je dio u kojem je citirala njegovu majku: "Dobro je sve tvoja mama rekla ‘rodila sam 10 u jednom’." Svoju je čestitku završila simpatičnim potpisom "Voli te tvoja buckica".

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Fotografije koje prate objavu odišu toplinom i prijateljstvom, prikazujući Ninu i Grašu u prisnom zagrljaju, ali i u društvu zajedničkih prijatelja. Za ovu prigodu, Nina je zablistala u elegantnoj srebrnoj haljini koja je istaknula njezinu figuru, dok je slavljenik bio u klasičnom crnom odijelu. Obožavatelji su bili oduševljeni ovom iskrenom gestom, a u komentarima su se nizale pohvale poput "Kraljica Nina" i "Neki divni ljudi i izvrsni umjetnici", potvrđujući koliko publika cijeni njihovu dugogodišnju povezanost.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Uspješna godina za glazbene velikane

Prijateljstvo Nine i Petra nije samo privatno, već se proteže i kroz brojne uspješne suradnje koje su obilježile domaću glazbenu scenu. Njihov nedavni duet "Nemoj" našao se i na Nininom novom studijskom albumu "Moji ljudi", prvom nakon punih petnaest godina, koji je označio njezin veliki povratak. Upravo je ova godina za Ninu iznimno uspješna. Nakon što je početkom godine oduševila javnost fotografijama s egzotičnog odmora na Angvili, u potpunosti se posvetila promociji albuma i velikoj regionalnoj turneji "Nina Unplugged".

Nakon dva rasprodana koncerta u beogradskom Sava Centru, treći nastup u istoj dvorani zakazan je za osmi svibnja, a hrvatska publika s nestrpljenjem iščekuje njezin veliki zagrebački koncert u Dvorani Vatroslava Lisinskog 17. svibnja. Ova objava za rođendan Petra Graše pokazuje da i usred brojnih poslovnih obaveza pjevačica uvijek pronalazi vremena za drage ljude koji su joj obilježili život.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte kako je bilo na otvorenju Festivala svjetla u Zagrebu 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru.
