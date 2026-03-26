Tarik Filipović pokazao 'majčicu': Slavi veliki 80. rođendan, pogledajte kako izgleda

Poznati glumac i voditelj Tarik Filipović (54), kojeg publika poznaje po britkom humoru i karizmatičnim nastupima na pozornici i ekranu, nedavno je na društvenim mrežama pokazao svoju nježniju, obiteljsku stranu. U dirljivoj objavi posvećenoj najvažnijoj ženi u svom životu, majci Sekini, podijelio je s pratiteljima trenutak velike obiteljske proslave, njezin 80. rođendan.

Na fotografiji objavljenoj na njegovom Instagram profilu vidi se gospođa Seka Filipović kako s toplim osmijehom pozira na svoj veliki dan. U rukama drži raskošan buket cvijeća, a ispred nje se na stolu nalazi čokoladna torta ukrašena svjećicama koje jasno ispisuju broj 80, simbolizirajući dijamantni jubilej. Tarik je uz fotografiju napisao samo jednu, ali iznimno snažnu riječ: "Majčica…", dodavši uz to i čestitku za 80. rođendan.

Srdačne čestitke i uspomene iz mladosti

Objava je očekivano izazvala lavinu pozitivnih reakcija. U komentarima su se zaredale stotine čestitki i lijepih želja upućenih slavljenici. "Neka je i dalje prati zdravlje... Sretan rođendan", "Jedna jedina", "Sve najljepše", samo su neke od poruka podrške.

Posebno su se istaknuli komentari koji su otkrili i poneki detalj iz prošlosti gospođe. Jedna pratiteljica prisjetila se mladosti, oslovivši Tarikovu majku nadimkom "Seka" i spomenuvši kako su njihove majke bile bliske. Druga je pak s nostalgijom napisala: "Minka Mecanova najljepša cura u ulici", pružajući tako šarmantan uvid u mladenačke dane slavljenice i pokazujući koliko je obitelj Filipović cijenjena u svojoj zajednici.

Posvećenost obitelji i emotivne posvete

Poznat po emotivnim posvetama, Tarik redovito dijeli važne obiteljske trenutke, no čini se da je takva praksa zaštitni znak cijele obitelji. Naime, na vrlo sličan način, dirljivom objavom na društvenim mrežama, nedavno je i njegova supruga Lejla Filipović (49) čestitala Tariku rođendan, pokazujući duboku povezanost i podršku koja vlada u njihovom domu. Njihova obitelj, koju uz Lejlu čine i sin Arman (17) te posinak Dino (23), često je u centru pažnje zbog sklada i ljubavi. Tako su nedavno obilježili i 18. godišnjicu braka te proslavili 18. rođendan sina Armana.

