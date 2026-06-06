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NIJE U SKLADU S EU UREDBOM /

Državni inspektorat upozorio na opoziv jedne namirnice, provjerite imate li je

Državni inspektorat upozorio na opoziv jedne namirnice, provjerite imate li je
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Foto: Profimedia/Ilustracija

Proizvod nije u skladu s EU uredbom o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminata u hrani - utvrđeni sadržaj cijanovodične kiseline veći je od najveće dopuštene količine propisane uredbom

6.6.2026.
15:21
Hina
Profimedia/Ilustracija
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Državni inspektorat opozvao je Natur Pur bio sjemenke lana, cijele, od 300 grama iz Kazahstana i s rokom trajanja do 31. prosinca 2026.  zbog povišenog sadržaja cijanovodične kiseline, izvijestili su iz Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH).

Riječ je o lanenim sjemenkama pod LOT brojem 25343S0425, a uvoznik tog proizvoda je Spar.

Proizvod nije u skladu s EU uredbom o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminata u hrani  - utvrđeni sadržaj cijanovodične kiseline veći je od najveće dopuštene količine propisane uredbom.

''Mole se kupci koji eventualno posjeduju taj proizvod da ga ne konzumiraju, nego da ga vrate u najbližu Spar ili Interspar trgovinu gdje će im biti vraćen novac'', poručili su iz Spara, uz ispriku kupcima.

Sjemenke LanaOpoziv Proizvoda
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