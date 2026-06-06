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Upozorenje ljubiteljima osvježavajućeg deserta: Povlači se popularni sladoled

Upozorenje ljubiteljima osvježavajućeg deserta: Povlači se popularni sladoled
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Foto: Shutterstock/Ilustracija

Proizvođač navodi da im je sigurnost potrošača na prvom mjestu

6.6.2026.
11:21
Dunja Stanković
Shutterstock/Ilustracija
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S tržišta se preventivno povlači Ledo Quattro classic sladoled zbog provjere ambalaže, upozorio je Državni inspektorat. 

Opoziv obuhvaća proizvode s oznakom lot lot: L260227 i rokom uporabe do 27. kolovoza 2027. godine. 

Povlačenje se odnosi na okuse kakao-lješnjak, vaniliju, čokoladu, stracciatella neto težine 495 grama, odnosno 900 mililitara radi provjere ambalaže. 

Iz Inspektorata pojašnjavaju da proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.  

Proizvođač je objavio kako proizvod povlače kao preventivnu mjeru kako bi osigurali kontrolu kvalitete ambalaže i ističe da im je sigurnost potrošača na prvom mjestu. 

SladoledPovlačenjeDržavni Inspektorat
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