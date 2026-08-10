Stručnjak otkrio što hitno treba napraviti u Gospiću: 'Onemogućit će daljnje zagađenje'

NEVIĐENI EKOCID /

Svi o ilegalnom odlagalištu pričaju, no ono i dalje stoji. Gospićani o životu uz tone opasnog otpada kažu 'Nemam što reći, bez riječi na sve'.

Puno je o ilegalnom odlagalištu već rečeno, a nedavni nalaz USKOK-a potvrdio je prisutnost teških metala i kemikalija. U podzemnim vodama pronađene su takozvane vječne kemikalije, a nizvodno je zabilježena dvostruko veća koncentracija od dopuštene.

Od 37 tisuća tona otpada, više od 14 tisuća četvornih metara nalazi se zakopano pod zemljom, pa je teško osjećati se sigurno.

Nitko nije očekivao ni da će šleperi s ilegalnim otpadom godinama prolaziti neopaženo. Kako je to bilo moguće, i dalje nema odgovora.

Ovakvi razmjeri još nisu zapamćeni

'Ovo je zasigurno ekocid, razmjeri ovakvog zagađenja još nisu zapamćeni, po meni, u RH. Upravo težina toga je što je opasni otpad zakopan u tlo i što je na otvorenom prostoru', upozorava Vjeko Bušić, predstavnik inicijative 'Gospić je naš dom'.

No, Ličani traže hitnu sanaciju. Resorna ministrica Marija Vučković odgovara da ona nije moguća, što potvrđuje i stručnjak koji navodi neka od trenutačno najboljih rješenja.

'Treba hitno ići u inkapsulaciju otpada, što znači da sav otpad treba prekriti vodopropusnim materijalom i slojem koji ne propušta vodu i na taj način onemogućiti daljnje zagađenje. Nakon toga slijedi kombinacija metoda gdje bi se odvojila opasna od neopasne komponente', kaže Danko Fundurulja, stručnjak za projektiranje i sanacije odlagališta otpada.

Više pogledajte u prilogu